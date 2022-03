Long An: Bỏ thuốc gây mê vào ly nước cam, cướp tài sản bạn quen qua mạng xã hội

Cơ quan CSĐT công an TP. Tân An thu giữ xe mô tô hiệu Sirius BKS 63B2-06944, thu hồi xe mô tô hiệu Airblade BKS 83B2-37681 cùng túi xách cá nhân của Huân có 18 viên nén (nghi thuốc an thần). Ảnh: CACC