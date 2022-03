TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông giết con trai 6 tuổi, truy sát vợ; cướp của người yêu cũ cho… bõ tức

Người đàn ông giết con trai 6 tuổi, truy sát vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 6/3, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (Yên Sơn, Tuyên Quang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Theo vị lãnh đạo, nghi phạm trong vụ việc là Lý Văn Học (37 tuổi, Tân Tiến). Học hiện đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ để điều tra hành vi "Giết người".

Nạn nhân bị Học xuống tay chính là con trai 6 tuổi của Học – cháu L.M.Đ và vợ Học – chị T.T.X (38 tuổi).

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Học đã dùng dao sát hại cháu Đ, sau đó truy sát vợ mình khiến chị này bị thương, phải bỏ chạy khỏi nhà, hiện đang nhập viện điều trị.

Sau khi gây án, Học cố thủ trong nhà. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng đã bị khống chế.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Gã trai cướp dây chuyền, điện thoại của người yêu cũ cho… bõ tức

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an TP.Quy Nhơn đã hoàn tất hồ sơ kết luận điều tra để chuyển các cơ quan cùng cấp xử lý đối tượng Nguyễn Đình Thinh (SN 1996 ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Thinh. Nguồn: GD&TĐ

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, cuối tháng 10/2021, chị Nguyễn Thị H.Q. (tạm trú tại phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) đến Công an TP.Quy Nhơn trình báo về việc chị bị cướp tài sản gồm 1 sợi dây chuyền và điện thoại di động.

Chị H.Q. cho biết đối tượng gây án chính là người yêu cũ của chị. Theo trình báo của bị hại, hung thủ đã hẹn chị ra trước phòng trọ rồi ghì tóc, giật sợi dây chuyền trị giá 11 triệu đồng và 1 điện thoại hiệu iPhone XS chị đang cầm trên tay.

Đối tượng sau khi gây án còn doạ chị H.Q. không được báo cho cơ quan công an. Sau khi xác minh tin báo là có căn cứ, Công an TP.Quy Nhơn đã truy tìm đối tượng theo khai báo của chị H.Q. Đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Thinh, tuy nhiên đối tượng không có mặt địa phương.

Dựa trên những thông tin về đối tượng, người quen, Công an TP.Quy Nhơn đã tìm ra Thinh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Thinh khai nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Thinh, đối tượng cùng chị H.Q. có thời gian yêu nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây hai người đã chia tay. Để cho bõ tức, đối tượng đã hẹn người yêu cũ ra trước phòng trọ để gây sự, kiếm cớ ghì tóc rồi cướp tài sản của bị hại đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tưởng đã bị hăm doạ, người yêu cũ không tố giác nên Thinh nghĩ mình sẽ thoát tội. Hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Thinh đã bị Công an TP.Quy Nhơn khởi tố, bắt tạm giam và đề nghị truy tố về tội Cướp tài sản.

Công an lên tiếng về thông tin "cô gái nhảy lầu tự tử vì bị lừa bán vào quán karaoke"

Ngày 6/3, thượng tá Đàm Bảo Quân - Phó trưởng Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương - cho Dân Việt biết, đang xác minh, làm rõ những thông tin không đúng liên quan đến vụ việc cô gái rơi từ lầu 3 của một quán karaoke trên địa bàn phường Dĩ An.

Trước đó, vào chiều tối 5/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cô gái tên K. (22 tuổi, quê An Giang) bị lừa bán vào một quán karaoke ở phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương,



Thông tin trên mạng xã hội nói rằng, cô gái này khi vào quán karaoke nói trên thì bị ép ngồi với khách, uống bia, bấm bài hát nên đã xin nghỉ. Tuy nhiên, người của quán đã yêu cầu phải trả 6 triệu đồng cho người giới thiệu đến quán làm việc khiến cô này sợ hãi nên đã nhảy lầu tự tử.

Quán karaoke nơi xảy ra sự việc. Ảnh: V.D

Theo thượng tá Đàm Bảo Quân, thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc.

Theo đó, qua công tác điều tra, xác minh, Công an TP.Dĩ An khẳng định, chị K. có liên hệ tìm việc làm qua mạng và thỏa thuận với một người giới thiệu việc làm sẽ trả cho người giới thiệu này 6 triệu đồng nếu tìm được chỗ làm.

Sau đó, vào trưa 1/3, K. được người giới thiệu việc làm chở đến quán karaoke I.D tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) để xin vào làm nhân viên của quán.

Tại đây, K. được quản lý của quán nhận vào làm với mức lương thoả thuận và sau đó K. đã mượn của quán số tiền 6 triệu đồng để trả công cho người giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi làm việc được 2 ngày thì K. không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn.

Cô gái 22 tuổi này vẫn tự do đi lại, ra vào quán bình thường. Sau đó vào khoảng 8h sáng 5/3, K. đã trốn từ lối thoát hiểm trên lầu 3 của quán và bị trượt chân ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống và được đưa vào Bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu.

Công an TP.Dĩ An khẳng định, chị K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe doạ gì về việc trả tiền. Việc chị K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.

Cũng liên quan đến vụ việc này, anh Phạm Anh Tuấn - quản lý của quán karaoke I.D và là người trực tiếp nhận chị K. vào làm việc cho biết, tất cả những thông tin đăng tải trên mạng về vụ việc đều không chính xác, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của quán và gây hoang mang dư luận.

Theo anh Tuấn, vào khoảng 13h ngày 1/3, chị K. được một người chở đến quán và xin vào làm nhân viên phục vụ. Sau khi kiểm tra giấy tờ cá nhân cũng như thoả thuận về công việc và chị K. đồng ý, anh Tuấn tiếp nhận người này vào làm.

Lúc này, chị K. ngỏ ý mượn của anh Tuấn 6 triệu đồng để trả cho người giới thiệu và hứa tháng sau có lương sẽ trả lại đủ.

"Cô ấy làm được 2 ngày thì nói không muốn làm nữa, chúng tôi có nói là nếu không làm việc ở đây nữa thì sắp xếp trả lại số tiền đã mượn. Chúng tôi biết K. chưa có tiền trả nhưng cũng không bắt ép hay doạ nạt gì, cô ấy còn đi ra, vào quán như những nhân viên khác. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có hành động bỏ trốn để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy", anh Tuấn nói.

Cũng theo anh Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, quán cũng đã đưa chị K. đi cấp cứu và hỗ trợ chi phí điều trị. Nếu sau khi khỏi bệnh, chị K. muốn quay lại làm việc thì quán vẫn sẽ tạo điều kiện.

Anh Tuấn thông tin thêm, vào chiều 5/3, có một người đàn ông từ TP.HCM đến và xưng là người nhà của chị K. Người này sau đó có vào bệnh viện thăm chị K. và nói rằng K. bị bệnh hoang tưởng vì trước đây từng làm việc ở TP.HCM và cũng đã có những hành động tương tự.

Cầm iPhone chơi game thua sạch, quay lại tiệm cầm đồ giật lại rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/3, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Nghi phạm Lê Quốc Khánh. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/3, Khánh đến tiệm cầm trên đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) để cầm cố iPhone 11 Pro Max với giá 10 triệu đồng. Khánh dùng số tiền này nạp vào tài khoản game online rồi chơi thua hết sạch.



Sau đó, Khánh quay lại tiệm cầm đồ, giả vờ yêu cầu chủ tiệm cho chuộc lại điện thoại. Khi chủ tiệm vừa đưa ra điện thoại thì Khánh lập tức giật lấy điện thoại rồi ra xe máy tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Hải Đông nhanh chóng bắt giữ Khánh và bàn giao cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Người phụ nữ đến cơ quan công an "dựng chuyện" bị cướp

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ sự việc người dân giả trình báo bị cướp tài sản, tạo hiện trường nhằm mục đích che giấu việc nợ nần của bản thân.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 4/3, chị Lê Thị Hà Giang, trú tại thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đến trụ sở công an trình báo sự việc mình bị cướp tài sản.

Lê Thị Hà Giang tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Theo khai báo của chị Giang, vào chiều cùng ngày, khi người phụ nữ này đi từ Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quảng Ninh về nhà, đến địa phận thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh thì bị 2 nam thanh niên đi xe mô tô chặn lại. Đối tượng điều khiển xe dùng dao khống chế và cướp đi 6 chỉ vàng 9999 và 56 triệu đồng của chị Giang rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình và công an các địa phương để điều tra. Tuy nhiên qua xác minh, làm rõ, lực lượng điều tra xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của bị hại và hiện trường xảy ra sự việc, do đó lực lượng điều tra đã tập trung đấu tranh với Lê Thị Hà Giang.

Qua đấu tranh, với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Thị Hà Giang đã thừa nhận hành vi gian dối là đã tạo hiện trường giả để che giấu việc nợ nần của bản thân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý.