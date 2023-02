Long An: Cảnh sát bắt tạm giam băng trộm cậy cửa, “gom” 8 xe máy trong tiệm cầm đồ

Chiều 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lý Minh Hào (44 tuổi), Nguyễn Tại (36 tuổi cùng ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa), Nguyễn Hữu Nhân (31 tuổi, ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) Lê Đức Huệ (30 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Mén (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm và Nguyễn Đức Tài (29 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Toàn bộ xe máy trong tiệm cầm đồ bị băng trộm cạy cửa lấy cắp đã được công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thu hồi. Ảnh: Thiên Long

Đây là băng trộm hoạt động chuyên nghiệp, trước khi gây án, bàn bạc, phân công từng cá nhân tổ chức thực hiện, sau đó đem đi tiêu thụ.

Theo thông tin điều tra từ công an, khoảng 1 giờ ngày 2/11/2022, nhóm 5 đối tượng gồm: Hào, Huệ, Tại, Nhân và Mén gặp nhau ở khu vực vắng bàn bạc chuẩn bị công cụ hành nghề đến cửa hàng cầm đồ và mua bán xe máy Huỳnh Lê khu phố 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa do anh Lý Thanh Cường (44 tuổi, làm chủ) để đột nhập vào gây án.

Sau khi phân công từng thành viên, 4 đối tượng nam có mặt tại cửa hàng dùng kiềm cộng lực đục bức tường bên hông tạo khoảng trốn, sau đó cắt cửa cuốn đột nhập vào "chọn" 8 xe máy đắt tiền đẩy ra lần lượt cho đồng bọn cạy đi đến điểm an toàn cất giấu.

Khi được nhóm này gợi ý, Tài đồng ý đem 4 xe máy vụ trộm đảy vào khu nhà để chờ bắt mối tiêu thụ, đồng thời bán xong lấy tiền hoa hồng 3.000.000 đồng.

Riêng đối tượng Mén biết rõ việc Hào, Huệ, Tại và Nhân bàn bạc nhưng không tố giác mà im lặng cho tới ngày đồng bọn bị phát hiện

Tập trung điều tra truy xét, thời gian dài trinh sát hình sự huyện Đức Hòa lần ra manh mối của nhóm nghi phạm. Qua xác minh một số xe máy bị mất cắp, công an đã đủ tài liệu chứng cứ băng trộm này do Hào, Huệ cùng đồng bọn gay ra nên lần lượt bắt khẩn cấp.