Chiều 24/2, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Kỹ thuật hình sự công an tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Lê Thanh L (28 tuổi, ngụ tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM), tử vong ngoài bờ ruộng cách đường nhựa gần 200m thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Nguyên nhân cái chết vẫn phải chờ giám định pháp y mới có kết luận cụ thể, hiện gia đình đã đưa thi thể về mai táng.

Nạn nhân Lê Thanh L (28 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) tử vong trên bờ ruộng chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 5 giờ ngày 23/2, người dân đi đường phát hiện anh L nằm chết trong lề cỏ trên bờ ruộng cách đường nhựa liên xã chừng 200m, đôi dép cách thi thể khoảng 50m, quần áo còn nguyên vẹn, chẳng hề có dấu vết bị rách.

Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau đó thu thập thông tin để tìm hiểu nguyên nhân. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chuyên môn mới khám nghiệm xong tử thi và bàn giao.



Theo ông Lê Thanh Tùng (56 tuổi, cha nạn nhân), trong túi áo của con ông có giấy chứng minh nhân dân của một thanh niên vay mượn tiền của L. Khi phát hiện thi thể, người dân liên hệ địa chỉ của người này. Lúc gia đình sang tìm hiểu thì phát hiện ra người kia không phải là con cháu của họ, đồng thời quen biết L nên điện báo cho ông để sang làm thủ tục.

"Khi công an bàn giao, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết nào đáng ngờ, chỉ bên hông có bầm chút, chưa rõ bị té hay thế nào. Lúc tôi đứng ở đây, một số người dân nói với nhau, tội nghiệp thằng nhỏ bị đánh quá trời. Còn một số người thì nói chắc do chạy đâm vào lề đường nên tử vong, việc này phải chờ công an trả lời mới biết", cha nạn nhân nói.

Ông Tùng nói thêm, đêm đó, con ông đi xe máy chơi chung cùng với 3-4 thanh niên cùng địa phương, không rõ đi đâu sang tận xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa rồi xảy ra sự việc. "Gia đình muốn biết rõ vì sao L chết ở nơi đồng vắng", ông Tùng trao đổi.