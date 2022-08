Long An: Công an đang xác minh dấu hiệu sai phạm về gói thầu kit test Covid-19 liên quan đến Việt Á

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, một trong những đơn vị có liên quan đến việc mua sắm, đấu thầu liên quan đến kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Ảnh: Minh họa

Ngày 24/8, trả lời phóng viên Dân Việt về một số sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An, có cán bộ nào liên quan cần xử lý không?, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra.

Theo vị đại diện này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh dấu hiệu "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra trong thực hiện các gói thầu mua kit test Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định số 34/QÐ-CSKT ngày 12/5/2022.

"Hiện vụ việc trên đang trong giai đoạn kiểm tra, xác minh theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự và chưa có kết luận. Việc xử lý cán bộ liên quan sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng được nêu cụ thể tại Kết luận thanh tra số 371/KL-TTr ngày 27/4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Long An", đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin.

Theo Kết luận thanh tra số 371/KL-TTr ngày 27/4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Long An.... trong 2 năm 2020 và 2021, Sở Y tế tỉnh Long An, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, UBND của 15 đơn vị hành chính cấp huyện, các bệnh viện dã chiến… đã thực hiện trên 655 gói thầu với tổng giá trị hơn 870 tỷ đồng để mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm… nhằm phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Trong đó, Sở Y tế tỉnh chưa có sự phối hợp, thông tin kịp thời giá bán thiết bị, vật tư y tế để các đơn vị tham khảo nên dẫn tới việc thực hiện các gói thầu có chênh lệch, cao hơn giá thị trường. Điển hình là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thực hiện mua sắm gần 110.000 kit xét nghiệm PCR của Công ty CP Công nghệ Việt Á với tổng giá trị gần 45 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu có mức giá cao nhất là 525.000 đồng/bộ kit xét nghiệm PCR, thấp nhất là 367.500 đồng/bộ.