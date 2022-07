Long An: Lần thứ 3 đột nhập nhà dân cạy két sắt cướp tài sản, nam thanh niên “sa lưới”

Đối tượng Trịnh Văn Thuần "sa lưới" khi lần thứ 3 đột nhập nhà người dân để cạy két sắt, cướp tài sản. Ảnh: CACC

Chiều 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Trịnh Văn Thuần (40 tuổi, ngụ thôn Đông Nham 2, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10/6, phát hiện anh Đỗ Thanh Hải (39 tuổi ngụ khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) đi làm vắng nhà, Thuần lập tức mở cửa hàng rào đi thẳng vào trong nhà, sau đó đột nhập vào phòng ngủ tìm lấy tài sản.

Tại đây, Thuần nhìn thấy có két sắt, đã dùng vật cứng cạy ra gom đồ trang sức cùng tiền mặt trị giá gần 60 triệu đồng.

Tiếp đó, 14h ngày 21/7, cũng thủ đoạn đột nhập vào nhà cạy két sắt, khi đi qua lại nhiều lần trước cửa nhà bà Hà Thị Mỹ Duyên (57 tuổi, ngụ khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc) Thuần đột nhập vào bên trong, sau đó cạy két sắt.

Tại đây, Thuần gom toàn bộ 4 nhẫn vàng 18k, 1 nhẫn, 2 sợi dây chuyền bạc để vào túi. Thấy còn két sắt ở trong buồng, Thuần tiếp tục dùng vật cứng để cạy ra tìm vòng vàng. Lúc này gia đình bà Duyên đi làm về phát hiện truy hô, Thuần chạy ra ngoài định trốn thoát nhưng bị người dân địa phương vây bắt giao công an.