Long An liên kết hợp tác với các tỉnh, thành thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Đến nay, các doanh nghiệp, HTX thực hiện được 282 hợp đồng cung ứng hàng hóa với doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh, thành khác. Thời gian qua, tỉnh Long An luôn chú trọng đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho nông sản.

Nhiều hợp đồng cung ứng hàng hóa với doanh nghiệp

Đặc biệt, tỉnh tăng cường kết nối, giới thiệu, liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ với các tỉnh, TP.HCM để thúc đẩy tiêu thụ nông sản; chú trọng phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch, an toàn vào kênh phân phối hiện đại của TP.HCM (siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng sản phẩm sạch...).

Giám đốc Sở Công Thương Long An Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết, thời gian qua tỉnh Long An đã thường xuyên duy trì với các hệ thống phân phối như Co.op Mart, Go, San Hà, siêu thị Tứ Sơn, chợ đầu mối, các bếp ăn tập thể… để kết nối tiêu thụ, tăng lượng mua hàng hóa nông sản của tỉnh. Lũy kế đến nay các doanh nghiệp, HTX thực hiện được 282 hợp đồng cung ứng hàng |hóa với doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác.

Theo ông Hùng, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và liên kết tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh với thị trường TP.HCM diễn ra thường xuyên hơn so với các thị trường khác, bình quân từ 5 - 10 sự kiện/năm, nhiều sự kiện lớn, chuyên ngành và mang tầm quốc tế, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, phát triển xuất khẩu. Thường xuyên thông tin các sự kiện khác do TP.HCM tổ chức đến các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự; phối hợp thực hiện, mời doanh nghiệp Long An tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM.

Nhiều hàng hóa nông sản của tỉnh tham gia, duy trì cung cấp vào các kênh phân phối: Chợ đầu mối Bình Điền khoảng 200 tấn/đêm; Chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 140 - 160 tấn/đêm; cung ứng và các siêu thị, nhà hàng, các chuỗi cửa hàng tiện ích tại TP.HCM.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An (thứ hai từ phải sang) giới thiệu sản phẩm Long An tại Diễn đàn xuất khẩu 2024 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa Quốc tế” năm 2024 tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: C.H

Ông Hùng cũng cho biết, Sở Công Thương và Trung tâm ITPC TP.HCM đã thường xuyên thông tin, giới thiệu kết nối nguồn hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu trên nhiều các lĩnh vực hàng hóa, logistics… Hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các chương trình XTTM tại nước ngoài theo chương trình của TP.HCM.

Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Long An tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM; kịp thời định hướng, thông tin các quy định kiểm soát an toàn thực phẩm khi cung ứng hàng hóa vào thị trường TP.HCM.

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, phát triển giao dịch thương mại điện tử trên các sàn thương mại điện tử uy tín.

Hợp tác với Central Retail Việt Nam và tham gia sàn thương mại điện tử

Theo ông Hùng, Sở Công Thương đã ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH dịch vụ EB (EBS) - đại diện Central Retail và Công nghệ OSB - đại diện sàn thương mại điện tử Alibaba về nghiên cứu, triển khai các dự án tại tỉnh Long An, thúc đẩy giao thương, kết nối tiêu thụ hàng hóa của tỉnh vào hệ thống phân phối của các doanh nghiệp.

Đến nay, đã có 24 doanh nghiệp của tỉnh đang hợp tác với Central Retail Việt Nam; 30 doanh nghiệp Long An tham gia sàn Alibaba sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Alibaba. Central Retail hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia Tuần hàng Việt Nam tại Trung tâm thương mại của Tập đoàn Central Retail Thái Lan.

Ông Hùng cũng cho hay, hiện nhiều doanh nghiệp lớn của TP.HCM đã đầu tư nhà máy, cơ sở sản xuất, phát triển các cơ sở phân phối, giúp gắn kết và hợp tác hiệu quả từ thu mua, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện bình ổn thị trường tại địa phương.

Đến nay, tỉnh Long An có có 279 cửa hàng tiện ích (Bách Hóa Xanh: 91; Điện máy xanh + TGDĐ: 114; Avakids (thuộc Tập đoàn TGDĐ): 2; San Hà: 17; Winmart+: 10; Các cửa hàng tiện lợi tư nhân: 11; Salon ô tô: 6; Co.op Food: 3, Con Cưng: 25). Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đến tìm hiểu đầu tư logistics tại Bến Lức, Long An.



Một gian hàng của tỉnh Long An tại tại Diễn đàn xuất khẩu 2024 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa Quốc tế” năm 2024 tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: C.H

6 tháng đầu năm 2024 Long An đã hỗ trợ khoảng trên trên 300 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết nối giao thương với các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến; thường xuyên đăng tin nhu cầu mua, nhu cầu bán của các doanh nghiệp, các thị trường để doanh nghiệp kết nối tìm cơ hội giao thương.

"Long An đã thường xuyên quảng bá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh trên báo đài, zalo, facebook, fanpage, trang thông tin điện tử của Sở, tại các sự kiện kết nối giao thương kể cả trực tiếp và trực tuyến", ông Hùng cho biết thêm.

Tháng 11 năm 2024, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh và Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu Long An năm 2024. Đây cũng là sự kiện kết nối trong và ngoài nước.

Cuối năm 2024, triển khai hỗ trợ 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh từ nguồn kinh phí nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Xây dựng Đề án phát triển thương hiệu sản phẩm Long An. Tham gia kết nối cung cầu tại siêu thị Tứ Sơn An Giang, TP.HCM…", ông Hùng chia sẻ.