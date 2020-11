Long An: Nghi phạm mang thai sắp sinh khai lý do sát hại bà cụ 79 tuổi

Ngày 12/11, Công an tỉnh Long An thông tin đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Điệp (SN 1970, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra làm rõ hành vi "giết người", "cướp tài sản". Điệp được cho là nghi phạm trong vụ sát hại cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (SN 1941, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa). Đáng chú ý, thời điểm gây ra vụ việc, nghi phạm Huỳnh Thị Điệp đang mang thai sắp đến ngày sinh nở.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Điệp bước đầu khai sát hại cụ Khuôn vì đang vạy mượn tiền của một số người nhưng không có khả năng chi trả. Mặc khác, thấy cụ Khuôn có mang theo nhiều tài sản nên ra tay cướp, giết, giấu xác nạn nhân rồi sau đó lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể cụ Khuôn. Ảnh: CTV.

Được biết, bà Điệp hiện đang phải thi hành án dân sự với số tiền trên 30 triệu đồng mượn của bà P.T.H.L., ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, từ năm 2016 đến nay. Hiện, bà Điệp vẫn chưa chấp hành xong bản án dân sự này.

Nghi phạm Điệp được cho là người có máu bài bạc nên Điệp thường cùng một số phụ nữ trong xóm mượn nợ sang biên giới Campuchia đánh bạc. Nghi phạm Điệp có 2 đời chồng, có 2 con riêng, đang sống như vợ chồng với một người đàn ông tại xã An Ninh Tây.

Trước đó, từ thông tin trình báo của người thân cụ Khuôn, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể cụ Khuôn bị bỏ vào bao tải đặt trong nhà vệ sinh tại căn nhà do bà Điệp làm chủ, cách nhà bà Khuôn khoảng 100m.

Thi thể bà Khuôn đang trong quá trình phân hủy, cơ thể có nhiều dấu vết đáng ngờ, số tài sản bà Khuôn cầm theo khi ra khỏi nhà đã không còn. Thời điểm phát hiện thi thể bà Khuôn, Điệp không có mặt tại địa phương. Công an huyện Đức Hòa đã đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời truy xét các nghi can.

Người nhà bà Khuôn cho biết, bà Khuôn rời nhà chiều 28/10. Khi đó, bà Khuôn mang theo khoảng 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng tiền mặt. Bà Khuôn sống ở trong xóm, thường cho một số người cho vay lấy lãi.



Người nhà bà Khuôn cho hay: Hôm bà Khuôn rời nhà, bà Khuôn có nhận được điện thoại của Điệp và một người phụ nữ tên Nga (2 người này ở địa phương thường qua biên giới đánh bạc, đã mượn bà Khuôn 10 triệu đồng nhiều tháng chưa trả lãi). Bà Khuôn vào căn nhà của bà Điệp sau đó không thấy trở ra, người thân tìm kiếm nhiều ngày không thấy.

Theo các luật sư Đoàn luật sư TP.HCM: Hiện công an đang điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản đối với bà Điệp. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm là người đã thực hiện hành vi giết bà cụ để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, cướp tài sản theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, nghi phạm Điệp đang mang thai nên sẽ không áp dụng hình phạt tử hình mà thay vào đó là tù chung thân.

Ngoài ra, đối với hành vi đưa xác nạn nhân vào trong bao tải phi tang còn có thể cấu thành tội xâm phạm thì thể. Bởi vậy, trong vụ án này có thể đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với 3 tội danh là giết người, cướp tài sản và tội xâm phạm thi thể.