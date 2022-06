Long An nỗ lực giảm nghèo bền vững cho người dân

Là một trong những hộ nghèo, nhiều năm qua, gia đình chị Lê Thị Kim Loan (xã Thanh Phú Long, Châu Thành) sống trong cảnh khốn khó. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình chị Loan 15 triệu đồng làm vốn sản xuất. Chị Loan cho biết, sau khi nhận được tiền hỗ trợ, chị đã mua phân, thuốc chăm sóc vườn thanh long. "Nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình tuy không lớn nhưng đủ giúp gia đình tôi có điều kiện làm ăn, cải thiện cuộc sống", chị Loan thổ lộ.

UBND thị trấn Tân Hưng (Tân Hưng, Long An) phối hợp với nhà tài trợ bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Tâm (thị trấn Tân Hưng). Ảnh: Trần Đáng

Không chỉ riêng ở huyện Châu Thành, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Long An đang thực hiện ở địa bàn các xã 135, các xã ngoài Chương trình 135, Chương trình 30a, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm,... Công tác giảm nghèo được tổ chức thực hiện theo hướng bền vững nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người cận nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị.

Theo UBND tỉnh Long An, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giảm 2,51% tỷ lệ hộ nghèo. Bình quân, mỗi năm giảm được 0,63%. Đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (đầu năm 2016) 4,03% xuống còn 1,52% (cuối năm 2019). Giai đoạn này Long An đã triển khai và thực hiện một số chính sách hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ nghèo, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, phân công các cho các hội, đoàn thể giúp đỡ cho hộ nghèo làm hạn chế số hộ tái nghèo. Trên cơ sở nguồn vốn hàng năm được trung ương phân bổ, tỉnh Long An triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tỉnh đẩy mạnh xã hội hoá công tác giảm nghèo, huy động nguồn lực thực hiện chương trình, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các xã biên giới, xã bãi ngang, khuyến khích dạy nghề gắn với tạo việc làm trong nước hoặc xuất khẩu lao động; lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, Chương trình xây dựng nông thôn mới,...

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, với nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững đồng bộ, đến nay, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Trong giai đoạn 2020-2025, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường phối hợp và lồng ghép các chương trình, dự án giữa các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tập trung nguồn lực giảm nghèo; đẩy mạnh đầu tư các công trình thiết yếu cho các xã biên giới, xã bãi ngang ven biển để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.