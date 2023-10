Ngày 11/10, đại diện Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết, lúc 9h30, ngày 8/10, Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc nhận được thông tin 1 trường hợp nghi đậu mùa khỉ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An có địa chỉ làm việc tại phường An Khánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Nam thanh niên tên H.V.N.X.T (SN 1981) trú tại khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Minh họa

Theo Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, sau khi ghi nhận tình hình, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, xử lý, ghi nhận nam thanh niên tên H.V.N.X.T (SN 1981) trú tại khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.

Cũng theo Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, ngày khởi phát bệnh của anh T. từ ngày 17/9, khám bệnh ngày 6/10. Các triệu chứng anh T. đang gặp phải cụ thể là tổn thương da (mặt, tay, cơ quan sinh dục và lưng).

Qua điều tra dịch tễ của anh T., được biết người này sống tại khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc, mỗi ngày đi làm tại nhà hàng thuộc phường An Khánh (TP.Thủ Đức), thời gian làm từ 14h đến 23h, sau đó về ở tại khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc, Long An. Khi về nhà, anh T. chỉ ở trong nhà tới giờ đi làm, không tiếp xúc với hàng xóm. Tại nơi làm việc không tiếp xúc gần với đồng nghiệp.

"Bệnh nhân có quan hệ tình dục đồng giới cách đây khoảng 3 đến 4 tháng. Hiện tại bệnh nhân đang chung sống với bạn D.V.T ở địa chỉ cư trú nói trên. Trong vòng 21 ngày nay, bệnh nhân chỉ đi làm rồi về nhà, không đi du lịch hay đám tiệc gì", Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông tin.