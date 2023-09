Long An: Phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng

Đẩy mạnh hoàn chỉnh hệ thống logistics, hạ tầng thương mại

Từ năm 2013, Long An đã ban hành quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 3097/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong đó, trên địa bàn tỉnh có quy hoạch 4 trung tâm logistics đặt tại các huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Đến năm 2018, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các trung tâm logistics. Theo đó, quy hoạch 6 trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Long An đang phát triển hệ thống thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Ảnh: T.T

Tỉnh Long An đang hoàn thiện kết cấu hạ tầng liên hoàn gồm các trung tâm logistics có khả năng liên kết kho, vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt với kỳ vọng đưa Long An trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi của phía Nam.

Hiện, trung tâm logistics tại Cảng quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) đã đi vào hoạt động. Sau 8 năm thi công kể từ năm 2015, mới đây chủ đầu tư đã chính thức hợp long 7 cầu cảng của Cảng Quốc tế Long An, khai trương dịch vụ khai thác hàng container. Tổng chiều dài từ Cầu cảng số 1 đến Cầu cảng số 7 là 1.670m. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Cảng Quốc tế Long An thực hiện các thủ tục mở rộng quy mô 10 cầu cảng. Trong đó, 1 cầu cảng chuyên khai thác hàng lỏng/khí hóa lỏng, 3 bến phao neo đậu tàu, 1 trung tâm đón tàu du lịch cỡ lớn, đón khách du lịch trong nước và quốc tế.

Khi hoàn thành, Cảng Quốc tế Long An có chiều dài liên tục bờ cảng lớn nhất Việt Nam với 2.368m và tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000DWT. Hiện, Cảng Quốc tế Long An đang thực hiện dịch vụ vận tải Feeder Container, với dịch vụ này sẽ kết nối các cảng nội địa và các cụm cảng trung chuyển quốc tế tại khu vực như Hongkong hoặc Singapore. Thông qua Cảng Quốc tế Long An, dịch vụ này sẽ kết nối hàng xuất từ kho chủ hàng đến các cảng nước ngoài và chiều hàng xuất ngược lại.

Những năm gần đây, Long An còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong việc xây dựng các kho, bãi liên quan đến hoạt động logistics, như dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ cho thuê kho... Một số nhà đầu tư lớn đã và đang xây dựng tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh, như dự án Kho Lotte do Công ty TNHH Lotte Eco Logis xây dựng, dự án Kho lạnh Long An do Công ty cổ phần Transimex đầu tư...

Hoạt động logistics trong Cảng Quốc tế Long An. Ảnh: T.Đ

Quy hoạch đến 2030, toàn tỉnh Long An có 51 KCN và 72 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.422 ha. Trong đó, có 20 KCN và 18 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt lần lượt là 87,26% và 83,6%. Trong 1.195 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép, có 893 dự án nằm trong KCN với tổng vốn đầu tư 6,25 tỷ USD.

Không chỉ mời gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng hệ thống logistics, thời gian qua Long An còn tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại. Theo đó, Long An khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và các loại hình dịch vụ phân phối hiện đại.

Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh hiện có 125 chợ. Trong đó, có 107 chợ nông thôn, 7 siêu thị (4 siêu thị kinh doanh tổng hợp, 3 siêu thị điện máy), 1 trung tâm thương mại, 279 cửa hàng tiện ích, 475 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và 3 kho xăng dầu…

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, Long An đang tập trung thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong, ngoài nước để phát triển kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, ưu tiên hình thành một số khu thương mại - dịch vụ tại các trung tâm thương mại lớn như TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc.

Phát huy tối đa tiềm năng

Nhằm khai thác lợi thế và tiềm năng phát triển dịch vụ logistics, trong quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có ngành dịch vụ phát triển ngang bằng với nhóm các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam bộ.

Theo đó, tỉnh phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa Long An trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các tỉnh vùng ĐBSCL với TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia. Tập trung phát triển hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng công nghệ mới trong logistics, ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics tại Cảng Quốc tế Long An.

Cụ thể, tỉnh quy hoạch 2 cảng cạn: Cảng cạn Bến Lức (huyện Bến Lức) có diện tích 10 - 15ha, năng lực thông qua 150.000 Teu/năm; Cảng cạn Tân Lập (huyện Thủ Thừa) có diện tích 10 - 15ha, năng lực thông qua 150.000 Teu/năm. Cùng với đó là quy hoạch 10 trung tâm kho vận, dịch vụ logistics với diện tích trên 794ha tại địa bàn các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Châu Thành, Đức Huệ, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường.

Trong 10 trung tâm kho vận, dịch vụ logistics có 2 trung tâm đi vào hoạt động. Trung tâm thứ nhất là Cảng Quốc tế Long An với diện tích quy hoạch lên đến 147ha. Trung tâm thứ hai là Trung tâm kho vận và dịch vụ logistics trên diện tích 16ha tại xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức). Tại xã Thanh Phú đang có kho ngoại quan hơn 12.200m2.

Riêng với phát triển hạ tầng thương mại, tỉnh Long An sẽ phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, ưu tiên các hạ tầng có tính lan tỏa, có tác động mạnh mẽ đến hỗ trợ sản xuất lưu thông; đầu tư phát triển các chợ truyền thống; đẩy mạnh thương mại điện tử. Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chú trọng phát triển thương mại biên giới.

Đồng thời, tỉnh phát triển các trung tâm thương mại, chợ quy mô lớn tại trung tâm vùng, các tiểu vùng và khu vực cửa khẩu; tập trung hình thành các trung tâm thương mại đa năng, phức hợp và tổng hợp chất lượng cao tại TP.Tân An, đô thị Bến Lức, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Cần Giuộc và thị xã Kiến Tường. Tổ chức hệ thống các siêu thị ở các trung tâm đô thị và các khu công nghiệp, du lịch. Đầu tư trung tâm trao đổi nông sản, hàng hóa vùng Đồng Tháp Mười. Hoàn chỉnh hệ thống chợ nông thôn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện phát triển giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nông dân.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 (Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 Thủ tướng Chính phủ) là cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong thời gian tới. Mục tiêu đến năm 2025, logistics sẽ trở thành ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.