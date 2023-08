Cá linh non, loại sản vật mùa nước nổi đã xuất hiện ở huyện Tân Hưng vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An nhưng số lượng rất ít do nước lũ chưa về nhiều.

Vì là sản vật đầu mùa nước nổi nên cá linh non có giá bán khá cao.

Cá linh non hiện được các tiểu thương tại chợ thực phẩm huyện Tân Hưng (vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An) bán với giá từ 230.000 – 250.000 đồng/kg

Theo chị Nguyễn Thị Thùy Dương - Tiểu thương tại chợ thực phẩm huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) cho biết: Cá linh non được chị lấy từ các hộ dân đặt dớn trên địa bàn.

Mỗi ngày chị bán lẻ và đóng thùng giao cho khách hàng gần xa từ 10 – 20 kg cá linh non. Hiện tại cá linh non còn rất nhỏ, con lớn nhất cũng chỉ bằng đầu đũa ăn cơm...

Do là sản vật đặc trưng đầu mùa nước nổi miền Tây nên cá linh non có giá khá cao. Sau khi cắt bụng và lấy đi phần ruột thì cá linh non bán cho khách hàng với giá dao động từ 230.000 – 250.000 đồng/kg.

Tuy cá linh non có giá khá cao nhưng người tiêu dùng vẫn chọn mua vì cá linh non đầu mùa rất ngon, thịt mềm và ngọt.

Cá linh non mùa nước nổi miền Tây có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mùa nước nổi với nhiều chất dinh dưỡng như chiên bột, kho lạt, nấu canh chua, nấu lẩu mắm cá linh nhúng bông điên điển...

Bên cạnh cá linh non, các sản vật đặc trưng khác như bông điên điển, hẹ nước, bông súng cũng đã xuất hiện tại chợ thực phẩm huyện Tân Hưng (tỉnh Long An). Bông điên điển, hẹ nước hiện có giá 50 ngàn đồng/kg và 5 ngàn đồng/cuộn bông súng.