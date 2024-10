Long An xúc tiến lao động và thu hút vốn đầu tư từ hai “ông lớn” châu Á

Cụ thể, 13 – 16/10, Đoàn công tác tỉnh Long An do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn đến thăm, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và 8 - 12/10/2024, Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn có buổi Hội thảo xúc tiến về lao động tỉnh Long An với thành phố Okayama, Nhật Bản.

Đao2n công tác tỉnh Long An diện kiến cựu Tổng thống Lee Myung Bak tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: T.H

Long An tiếp tục xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Theo nhận định, chuyến công tác của Đoàn công tác tỉnh Long An đến Hàn Quốc lần này, mở ra những cơ hội mới trong kết nối, xúc tiến đầu tư, khẳng định tiềm năng phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh.

Chuyến công tác nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và tái khẳng định Long An là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tỉnh thể hiện quyết tâm tập trung kết nối các khu công nghiệp với các nhà đầu tư có tiềm lực trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics, hướng đến nền kinh tế phát triển vững tại Long An.

Trong ngày đầu tiên tại Hàn Quốc 14/10, Đoàn công tác diện kiến cựu Tổng thống Lee Myung Bak tại thủ đô Seoul. Hai bên trao đổi thông tin về hoạt động đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ tiềm năng và cơ hội hợp tác trong tương lai, thúc đẩy đầu tư vào tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được đánh giá, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng, có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Long An.

Theo đó, Long An luôn nỗ lực để tạo một môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông kỳ vọng, các cấp các ngành của tỉnh tiếp tục nỗ lực, tận dụng, khai thác hiệu quả các cơ hội từ xu hướng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển xanh, để duy trì các thị trường và đối tác truyền thống, như Hàn Quốc.

Đồng thời, Long An chủ động tìm hiểu xu hướng đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Hàn Quốc để tiếp cận, kết nối đầu tư vào những ngành nghề tỉnh có lợi thế; mời gọi đầu tư vào Long An và gặt hái những thành quả tốt đẹp cùng Long An.

Hiện nay, trên tổng giá trị đầu tư nước ngoài hơn 12,4 tỷ USD vào Long An thì Hàn Quốc đứng thứ 3 và trở thành đối tác quan trọng chiến lược của tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư, được tỉnh quan tâm, tăng cường quan hệ.

Theo lịch trình công tác, những ngày tiếp theo Đoàn công tác tỉnh Long An sẽ tham gia các buổi làm việc, khảo sát dự án của các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị thương mại, dịch vụ, năng lượng và logistics.

Ngoài ra, tỉnh Long An chủ động tiếp cận các tổ chức, nhà đầu tư lớn tại Hàn Quốc và các quốc gia khác có các dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, nhằm tìm kiếm, nhận diện cơ hội, tăng cường quan hệ hợp tác, mời gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Long An trong thời gian tới.

Sở hữu vị trí chiến lược, đô thị hóa nhanh, hạ tầng phát triển mạnh mẽ, chỉ số PCI năm 2023 đứng thứ 2 tại Việt Nam, nắm giữ lợi thế về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thu hút FDI, Long An trở thành điểm đến lý tưởng để phát triển chuỗi logistics.

Trong xu thế phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh, Cảng Quốc tế Long An đang trở thành động lực thúc đẩy sự hình thành trung tâm logistics quy mô của ĐBSCL ngay tại tỉnh Long An .

Long An tăng cường xúc tiến lao động ở Nhật Bản

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư và lao động tại các địa phương Nhật Bản, chiều ngày 10/10, Đoàn công tác tỉnh Long An đã tổ chức buổi Hội thảo xúc tiến về lao động tỉnh Long An với thành phố Okayama, Nhật Bản.

Tại buổi hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa chia sẻ, người lao động tỉnh Long An có đặc điểm cần cù, siêng năng, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh những kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp.

Nhìn chung, nguồn nhân lực của tỉnh Long An không chỉ duy trì tốc độ phát triển hợp lý về số lượng mà còn được cải thiện khá rõ rệt về chất lượng là tiền đề nâng cao nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Long An và sở ngành tham dự Hội thảo xúc tiến lao động tại thành phố Okayama, Nhật Bản. Ảnh: T.H



Tại hội thảo, hai bên cũng đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm và mong muốn đáp ứng tốt hơn nhất là nguồn lao động có tay nghề. Tỉnh Long An luôn trân trọng và sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động của thành phố Okayama, Nhật Bản.

Theo Thị trưởng thành phố Okayama Omori Masao, hiện nay tình hình lao động tại Nhật Bản đang thiếu hụt, trong khi đó tỉnh Long An lại có lực lượng lao động trẻ có tay nghề. Vì vậy, trong thời gian tới rất cần sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Long An cùng các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản góp phần tăng cường thiếu hụt nguồn nhân lực làm việc tại các nhà máy ở thành phố Okayama.

Được biết, trong năm 2023 đoàn công tác tỉnh Long An cũng đã đến thành phố Okayama và đã ký kết Bản ghi nhớ và tháng 4/2024, đoàn của Hội Công thương thành phố Okayama cũng đã đến thăm một số cơ sở sản xuất và Cảng Quốc tế Long An ở Long An.

Năm 2023, tỉnh Long An đã đưa 705 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, thị trường Nhật Bản là 565 người, thị trường Đài Loan là 73 người, các nước khác là 67 người.