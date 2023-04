Long An: Tài xế ô tô khách tử vong tại chỗ do đâm vào đuôi ô tô tải

Long An: Tài xế ô tô khách tử vong tại chỗ do đâm vào đuôi ô tô tải Long An: Tài xế ô tô khách tử vong tại chỗ do đâm vào đuôi ô tô tải

Nạn nhân tử vong được xác định là tài xế Thiều Thiên Thanh (43 tuổi, quê tỉnh An Giang), điều khiển ô tô khách lưu thông trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM.

