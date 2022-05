Tập thể và cá nhân tham gia vụ truy bắt thiếu niên chưa đủ 16 tuổi chém chết người được khen thưởng. Ảnh: CACC

Chiều 4/5, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, đã bàn giao nghi phạm P. V. T (chưa đủ 16 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 30/4, tại nhà ông N.T.A (50 tuổi, ngụ ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do mâu thuẫn cá nhân, 1 nam thanh niên đã bị đâm trọng thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Cần Giuộc nhanh chóng phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Long An khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng điều tra, truy xét nghi phạm.

Sáng ngày 1/5, đối tượng P. V. T bị bắt giữ tại TP.HCM. Kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định, P. V. T chưa đủ 16 tuổi, do gây ra án mạng nghiêm trọng, Công an huyện làm thủ tục để bàn giao về Cảnh sát hình sự Long An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trong chiều 4/5, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc thưởng nóng 80 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia điều tra bắt giữ hung thủ.