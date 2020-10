Long An thu hồi nhiều dự án nhà ở, khu dân cư chậm tiến độ

Vừa qua, UBND tỉnh Long An đã có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các Sở, ngành liên quan đến các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có quyết định về việc thực hiện thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động của 10 dự án trễ tiến độ trên địa bàn.

Cụ thể, 10 dự án khu dân cư (KDC), nhà ở sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động gồm: Dự án KDC nhà ở công nhân thuê (xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH Amongland; dự án KDC Hựu Thạnh (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà) của Công ty CP Western River; dự án KDC Đất lành (xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH MTV BĐS Đất lành Long An; Dự án KDC Phước Hậu (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) của Công ty TNHH TM DV XD Hoàng Hoa.

Dự án KDC Long Thượng (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) của Công ty TNHH AnTay; dự án Khu đô thị mới Bắc Tân An (TP Tân An) của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường; dự án KCD Chỉnh trang đô thị Trung tâm thị trấn Tân Trụ 1 (huyện Tân Trụ) của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn.

Nhiều dự án nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An bị thu hồi chủ trương do chậm tiến độ. Ảnh minh hoạ

Dự án KDC Ấp mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) của Công ty CP Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hoà; dự án KDC Mỹ Hạnh Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà) của Công ty TNHH MTV BĐS Đất Xanh Long An; dự án KDC dành cho người thu nhập thấp (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) của Công ty CP BĐS Đại Ngàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát lại các dự án trễ tiến độ đủ điều kiện để thu hồi chấm dứt hoạt động để thu hồi ngay.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đã yêu cầu các nhà đầu tư có đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh phải thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai dự án và công bố công khai thông tin dự án.

Những nhà đầu tư không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai, không công khai thông tin dự án sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định. Thậm chí có thể ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đầu tư.