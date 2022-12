Long An: Tiêu huỷ số lượng thuốc lá nhập lậu "khủng", trị giá khoảng 5 tỷ đồng

Ngày 21/12, trước sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cùng đơn vị chức năng đã tổ chức tiêu hủy 785.955 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại khu bãi rác ở khu phố 4, thị trấn Đông Thành. Tổng giá trị tài sản hàng hóa trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Tiêu hủy toàn bộ thuốc lá ngoại nhập lậu tại huyện biên giới Đức Huệ, Long An. Ảnh: Thiên Long

Công an huyện Đức Huệ cho biết, toàn bộ số thuốc lá ngoại này do lực lượng chống buôn lậu Công an bắt quả tang và quyết định tịch thu trong năm 2022. Thuốc lậu chủ yếu qua tuyến biên giới Đức Huệ và đa số là nhãn hiệu Jet và Hero.

Mỗi gói thuốc lá tiêu huỷ được Hiệp hội thuốc lá Việt Nam hỗ trợ 4.500 đồng/gói từ nguồn quỹ "Hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất thuốc lá giả".

Đại diện Công an huyện Đức Huệ chobiết, hiện huyện đang tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chống buôn lậu của một số đơn vị triển khai các đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, nhất là trong các dịp lễ, tết Quý Mão 2022.