Long An: Triệt phá băng nhóm trộm xe máy liên huyện biên giới

Hai đối tượng Lê Khắc Dự và Trương Văn Trung bị bắt tạm giam tại công an huyện Mộc Hóa vì tội trộm xe máy. Ảnh: CACC

Sáng 12/3, Cơ quan CSĐT công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Trung (33 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu,Tây Ninh), Lê Khắc Dự (35 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa), Nguyễn Thanh Toàn (26 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Đức Huệ), Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây) và Võ Minh Tài (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc, cùng huyện Đức Huệ, Long An) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Nạn nhân các vụ trộm là người dân vùng sâu và khu vực tiếp giáp biên giới.

Trước đó, ngày 19/1, người dân xã Tân Lập và thị trấn Bình Phong Thạnh bị trộm nóng 2 xe máy, đối tượng trốn thoát về hướng biên giới qua tuyến đường huyện Thạnh Hóa.

Tiến hành truy xét, công an bắt được Trung và Dự đưa về điều tra. Mở rộng vụ án từ lời khai, ngày 18/2, công an bắt thêm 2 đối tượng Toàn và Phúc đang sinh sống tại khu vực biên giới xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ. 10 ngày sau, đối tượng Võ Minh Tài sa lưới khi đang lẩn trốn.

Bước đầu băng trộm này khai nhận, cả nhóm chọn địa bàn ít dân cư gây án, khi lấy được phương tiện thì đem sang Campuchia tiêu thụ. Gần 10 xe máy đắt tiền trộm ở huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, băng trộm đã bán chia tiền tiêu xài.

Theo Công an huyện Mộc Hóa, nhiều khả năng nhóm này thực hiện vài chục vụ trong vòng vài tháng. Hiện CSĐT huyện Mộc hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng.