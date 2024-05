Long An: Trời mưa lớn, gió thổi mạnh, mái tôn đè lên xe cứu thương

Khoảng 15 giờ 10 ngày 5/5, cơn mưa kèm theo gió lốc đi qua huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP.Tân An, làm gãy ngã một loạt cây ăn trái, thổi bay một số biển hiệu tiệm kinh doanh.

Nguyên mái hiên di động bị gió cuốn bay đập lên đầu xe cứu thương. Ảnh: Thiên Long

Thời điểm này, tại Km1940 quốc lộ 1 qua dốc Cầu Ván hướng huyện Bến Lức về TP.Tân An, một mái hiên di động nhà dân bị gió lốc đẩy bay ra giữa quốc lộ. Cùng lúc, ô tô cấp cứu 62A.007… đang chở bệnh nhân lưu thông về TP.Tân An qua đoạn ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) bị nguyên mái hiên đè lên đầu xe.

Rất may, tài xế xe cứu thương thắng kịp và dừng lại an toàn, tuy nhiên, do xe chắn ngang giữa lộ nên dẫn đến tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ trên một đoạn đường khá dài.

Xe cứu thương bị dàn sắt mái hiên đè lên đầu hư hỏng nặng. Thiên Long

CSGT tỉnh nhanh chóng xử lý cho xe máy đi ngược chiều sang làn bên đường để giảm kẹt xe khi nhiều phương tiện chen lên phía trước.

Dọc theo tuyến đường này, nhiều biển hiệu bị thổi bay, hàng loạt cây ăn trái bị gãy đổ, may là không có trường hợp nào bị thương.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Truyền, những cơn mưa giải nhiệt sau thời gian nắng nóng kéo dài thường kéo theo gió rất mạnh dễ làm đổ ngã cây cối, tốc mái nhà dân... Chính vì vậy, cần có phương án chủ động phòng tránh các tai nạn về điện do gió lốc gây ra khi mưa to gió lớn, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và tài sản.