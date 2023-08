Long An và các tỉnh, thành siết tay phát triển du lịch liên vùng

Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) với cảnh sông nước và rừng tràm thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: Sở VH-TT&DL tỉnh Long An

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, Sở đang phối hợp với TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL để liên kết hợp tác phát triển du lịch, trong đó lập quy hoạch phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư, xúc tiến quảng bá, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm phát triển du lịch...

Tăng liên kết phát triển du lịch liên vùng

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đánh giá, liên kết trong phát triển du lịch là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả góp phần thúc đẩy du lịch của Long An và các địa phương trong vùng phát triển, làm tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của các sản phẩm du lịch mang tính liên vùng.

Theo bà Đỗ Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An), Sở đã phối hợp với các địa phương trong vùng, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL xây dựng Kế hoạch số 423 của UBND tỉnh về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Long An năm 2023 và Kế hoạch số 1263 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình Liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2023.

Hàng cau vua ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An một điểm đến du lịch được du khách yêu thích. Ảnh: P.D

Ngoài ra, Sở còn phối hợp với TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL triển khai thực hiện tốt các nội dung trong Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL (giai đoạn 2020 - 2025). Thỏa thuận này hướng đến mục tiêu phát huy thế mạnh cạnh tranh của từng địa phương vào việc xây dựng sản phẩm du lịch và thương hiệu du lịch vùng.



Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo thuận lợi về cơ chế nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của du lịch địa phương trong liên kết, cũng như sức hấp dẫn của du lịch vùng với các quốc gia trong khu vực.

"Hiện, Long An, TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL thường xuyên liên kết trong công tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, xúc tiến du lịch, góp phần tích cực cho việc định hướng phát triển du lịch, quy hoạch và xây dựng sản phẩm du lịch của mỗi địa phương", bà Dung chia sẻ.

Mở rộng, tăng cường liên kết phát triển du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ước tính tỉnh Long An đón khoảng 360.000 lượt khách, tăng 54% so với cùng kỳ. Trong đó, 7.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 174 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Lễ hội mùa xuân Đền Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũng thu hút đông đảo khách du lịch các nơi đổ về. Ảnh: P.D

Bà Dung cho biết, thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục mở rộng, tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch với các địa phương trên cả nước. Đề xuất tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư vào Long An tại các tỉnh bạn và các thành phố lớn trong cả nước. Qua đó, tăng cường hợp tác hai chiều giữa Long An và các tỉnh, thành bạn nhằm tăng cường kết nối và hỗ trợ thu hút sự ủng hộ bên ngoài trong công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Long An.

Trên địa bàn, Long An sẽ tăng cường công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá bằng nhiều hình thức, xây dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Long An theo chủ đề: Du lịch sông nước Vàm Cỏ và thiên đường giải trí; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch tiềm năng, đặc thù, hấp dẫn, tạo bản sắc du lịch Long An, có khả năng cạnh tranh và phù hợp nhu cầu thị trường, xây dựng hình ảnh "du lịch Long An an toàn, hấp dẫn"...

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Long An, Hiệp hội đã có định hướng, chiến lược phát triển du lịch tỉnh Long An. Ngoài việc kết nối các điểm lữ hành lớn trong tỉnh, Hiệp hội Du lịch đã liên kết với các công ty lữ hành các tỉnh để phát triển ngành du lịch tỉnh nhà.

"Hiệp hội Du lịch luôn nỗ lực để làm sao có sản phẩm du lịch tốt nhất, giúp mỗi du khách khi tới trải nghiệm tại Long An sẽ có nhiều lựa chọn hơn", ông Hiển thổ lộ.