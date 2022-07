Hiện trường vụ va chạm giữa hai container, một tài xế gãy 2 chân, chấn thương nặng. Ảnh: Thiên Long

Chiều 27/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận, tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 do va chạm giữa hai xe container. Vụ tai nạn khiến hai tảng đá nặng 40 tấn trên một xe container trong thùng rơi xuống đường đè gãy 2 chân một tài xế.

Trước đó, khoảng 8h20 cùng ngày, xe container biển số BKS 77C-129.89 tỉnh Bình Định (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng huyện Bình Chánh, TP.HCM về miền Tây.

Đến đoạn km 1928 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cách đèn tín hiệu giao thông ngã ba Gò Đen khoảng 60m, thì một xe container khác chạy sau với tốc độ cao, thắng gấp đâm vào thùng xe container biển số BKS 77C-129.89 rồi dừng đột ngột.

Trong lúc này, trên container biển số BKS 77C-129.89 chở 2 tảng đá nặng gần 40 tấn trong thùng nên bị dồn lên đầu cabin đẩy tài xế rơi xuống lộ. Một tảng đá rơi theo đè gãy 2 chân tài xế.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc cục bộ trên 2km, kéo dài đến đầu giờ chiều mới được giải quyết xong. Nhận tin báo, CSGT tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, sau đó đưa phương tiện và cẩu hai tảng đá ra khu vực trống để xe lưu thông.