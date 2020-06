Phát hiện hơn 38 nghìn cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2020 được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng. Hầu hết các trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo đúng pháp luật, công khai kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân có thông tin để lựa chọn thực phẩm an toàn.

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng tại 63 tỉnh, thành phố đã kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm gần 282.000 cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tại 63 tỉnh, thành phố đã kiểm tra gần 282.000 cơ sở, phát hiện hơn 38.100 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; đã xử lý gần 6.800 cơ sở với số tiền phạt gần 15,8 tỷ đồng. Ngoài các hình thức xử phạt chính, các địa phương còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động; đình chỉ lưu hành; tiêu hủy sản phẩm…

Cơ quan chức năng kiểm nghiệm 91.533 mẫu thực phẩm, số mẫu không đạt là 6.422 mẫu chiếm 7%. Các mẫu thực phẩm về các chỉ tiêu hóa lý không đạt chủ yếu do thực phẩm có hàn the, formaldehyt, Rhodamine B; rượu có hàm lượng Methanol, Aldehyt vượt quá quy định; hàm lượng kim loại nặng...

Kết quả kiểm nghiệm mẫu trong quá trình thanh tra, kiểm tra thời gian qua góp phần ngăn chặn thực phẩm không an toàn lưu hành, đánh giá được nguy cơ mất an toàn, triển khai thanh tra dựa trên nguy cơ đạt hiệu quả và cảnh báo sớm đến đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng.

Các bộ, ngành tiến hành nhiều đợt thanh, kiểm tra đột xuất theo chuyên ngành đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Điển hình, Bộ Y tế đã xử phạt 21 cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Bộ NN&PTNT thanh, kiểm tra gần 6.500 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 574 cơ sở với tổng số tiền phạt 5,26 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 5.670 vụ, xử lý gần 3.600 vụ việc vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 9,3 tỷ đồng, trị giá tang vật thu giữ hơn 19 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện 2.305 vụ vi phạm pháp luật, tổng số tiền phạt gần 14,4 tỷ đồng…

Về tình hình ngộ độc thực phẩm, toàn quốc ghi nhận 47 vụ ngộ độc thực phẩm làm 849 người mắc, 801 người đi viện và 22 trường hợp tử vong. Nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật 7 vụ, do độc tố tự nhiên 27 vụ và 13 vụ chưa xác định được nguyên nhân do không lấy được mẫu thực phẩm nghi ngờ hoặc không tìm thấy tác nhân gây ngộ độc trong thực phẩm nghi ngờ.