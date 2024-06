LPBank hợp tác với Bộ Công an triển khai dịch vụ số trên ứng dụng VNeID

Đây là những nội dung chính tại Thoả thuận hợp tác giữa LPBank và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an vừa ký kết vào ngày 04/6/2024. Hai bên sẽ cùng phối hợp thực hiện trong nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Trung tâm RAR - Thiếu tá Trần Duy Hiển (bên phải) và Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc LPBank Hồ Nam Tiến (bên trái) cùng lãnh đạo hai Bên thực hiện ký kết thoả thuận hợp tác.

Theo thoả thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng phối hợp nghiên cứu, phát triển giải pháp, triển khai các sản phẩm, dịch vụ bao gồm xác thực - định danh điện tử (xác thực căn cước công dân gắn chip điện tử, đối chiếu dữ liệu sinh trắc học cá nhân), làm sạch dữ liệu thông tin khách hàng và liên kết các dịch vụ như ứng dụng giải pháp đánh giá mức độ khả tín khách hàng cho các sản phẩm vay tín chấp online; mở tài khoản, khoản vay/thấu chi trên ứng dụng VNeID…

Trong đó, giải pháp đánh giá khả tín khách hàng là công cụ mạnh mẽ, giúp tự động hóa quá trình thẩm định và phê duyệt tín dụng trên cơ sở phân tích dữ liệu lớn, giúp tối ưu hóa quá trình đánh giá khả năng trả nợ của người vay và hỗ trợ ngân hàng ra quyết định cho vay một cách nhanh chóng, chính xác.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng sẽ phối hợp cùng Trung tâm RAR triển khai các giải pháp về an sinh xã hội như phối hợp với công an địa phương đăng ký căn cước công dân gắn chip và mở tài khoản LPBank, chi trả an sinh xã hội, triển khai các dịch vụ thanh toán trực tuyến trên nền tảng VNeID.

"LPBank đã và đang nỗ lực tối đa nhằm cung cấp cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng những tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chíp, chuyển đổi cách làm từ thủ công sang tự động hóa, tối ưu hóa và cá nhân hóa với hiệu quả vượt trội", ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LPBank chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an khẳng định, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ TT&TT sẽ đưa ra những giải pháp bảo mật để đảm bảo tốt các tiện ích cũng như an toàn trong thanh toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc này sẽ giúp cho LPBank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung đẩy mạnh hơn nữa việc cho vay tín chấp thông qua chấm điểm tín dụng của công dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và toàn xã hội.

Thoả thuận hợp tác sẽ giúp LPBank đẩy mạnh vay tín chấp thông qua chấm điểm tín dụng của công dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Thoả thuận hợp tác là một trong những bước triển khai tích cực và chủ động của LPBank trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thông qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp với C06 thực hiện các biện pháp nhằm làm sạch cơ sở dữ liệu ngân hàng, hạn chế tối đa thực trạng về tài khoản ảo, ngăn ngừa tội phạm gian lận hồ sơ giấy tờ, mở tài khoản mạo danh hoặc lừa đảo khách hàng. Điều này cũng khẳng định vị thế của LPBank về năng lực công nghệ, sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức lớn trong việc thúc đẩy triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện định hướng Ngân hàng xanh, phát triển bền vững.

Đề án 06 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1/2022 nhằm phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, Đề án đã tạo tài khoản cho 2.241.080 người, chi trả qua tài khoản cho 1.693.485 người; tổng số tiền chi trả trên 5,8 nghìn tỷ đồng. Về phát triển công dân số, Đề án đã thu nhận 75,7 triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử; kích hoạt trên 54,34 triệu tài khoản tính đến thời điểm hiện tại.

Sở hữu mạng lưới rộng lớn cùng tệp khách hàng cá nhân trải dài khắp 63 tỉnh thành, LPBank không ngừng nỗ lực bảo vệ dữ liệu khách hàng, hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để xây dựng hệ sinh thái số an toàn, lành mạnh, đúng với phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm".