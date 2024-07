LPBank tiếp sức gói vay 4.000 tỷ với lãi suất giảm sâu cho doanh nghiệp

Khơi thông tín dụng, doanh nghiệp lạc quan

Tại hội thảo "Khơi thông nguồn vốn ra thị trường" mới đây, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, hoạt động hỗ trợ nền kinh tế đã được ngành Ngân hàng triển khai rất quyết liệt với nhiều chương trình ưu tiên, ưu đãi. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã đưa ra nhiều gói tín dụng, vừa khuyến khích vừa tạo động lực cho doanh nghiệp tập trung phát triển các lĩnh vực ưu tiên. Đơn cử như gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, gói 30.000 tỷ đồng cho vay thủy sản, lâm nghiệp…

Bên cạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, NHNN cũng cho phép các NHTM kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn thêm 6 tháng, đến hết ngày 31/12/2024 thay vì kết thúc vào ngày 30/6/2024.

Chính sách này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp. Với 6 tháng tiếp tục được giãn, hoãn thời hạn trả nợ vay ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ có thêm thời gian

để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố nội lực. Do vậy đã giúp nhiều doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo thông tin từ Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có 80.482 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 39.130 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Lãi suất giảm sâu, chính sách vay linh hoạt

Những tín hiệu lạc quan về thị trường, cùng cơ hội tiếp sức từ các chính sách hỗ trợ vốn của Chính phủ và NHNN đã giúp cho các doanh nghiệp tự tin hơn trong đầu tư, vay vốn để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội vực dậy và tăng trưởng nào. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất cho vay của các NHTM được đánh giá là hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Về hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh và giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, LPBank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai nhiều chương trình tín dụng với chính sách vay vốn linh hoạt và lãi suất hấp dẫn. LPBank còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải ngân nhanh chóng, thủ tục đơn giản, tối ưu cả về chi phí.

Hiện tại, LPBank đang triển khai chương trình "Gắn kết dài lâu – Giảm sâu lãi suất" với tổng hạn mức chương trình lên đến 4.000 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính tốt, tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh. Theo đó, lãi suất cho vay áp dụng linh hoạt cho từng phân khúc khách hàng, cụ thể: Phân khúc Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tầm trung trở lên chỉ từ 6,5%/năm, phân khúc KHDN vừa và nhỏ chỉ từ 6,8%/năm. Đặc biệt, lãi suất cho vay được cố định trong suốt thời gian vay, kỳ hạn vay vốn lên đến 12 tháng.

Các gói tín dụng mà LPBank đưa ra được đánh giá bám sát nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với vốn vay. Điều này tiếp tục thể hiện sự đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ mọi khó khăn của LPBank bằng các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, LPBank cũng áp dụng nhiều hình thức cho vay, đáp ứng quy mô và lĩnh vực kinh doanh đa dạng của doanh nghiệp.

Theo LPBank, những chương trình và chính sách đột phá trong hoạt động hỗ trợ vay vốn đối với doanh nghiệp nhằm hưởng ứng chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và tăng trưởng tín dụng, hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng ổn định. Hoạt động này không chỉ nâng cao hình ảnh thương hiệu LPBank mà còn giúp duy trì niềm tin của khách hàng vào hệ thống ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng.

Chương trình "Gắn kết dài lâu – Giảm sâu lãi suất" được LPBank triển khai từ nay đến hết ngày 30/9/2024. Khách hàng doanh nghiệp muốn được tư vấn về chính sách có thể liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch LPBank trên toàn quốc hoặc theo số hotline 1800 57 77 58 hoặc truy cập thông tin tại: https://lpbank.com.vn/khuyen-mai/giam-sau-lai-suat-lpbank-thuc-day-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung/