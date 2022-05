Luật thi đấu môn jujitsu

Tại SEA Games 31, các võ sĩ jujitsu sẽ tham gia tranh tài ở để giành 6 bộ huy chương khác nhau trong tổng số 526 bộ huy chương toàn đại hội.

Đôi điều cần biết về môn jujitsu

Jujitsu là một danh từ gọi chung cho nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật. Nhu thuật bắt nguồn từ giai cấp võ sĩ samurai xưa ở Nhật Bản dùng tay không để tự vệ và chống cự lại đối thủ có võ trang hay không võ trang.

Ảnh: Twitter.

Các samurai nhận thấy rằng phương pháp đấm đá của các bộ môn võ khác không có hiệu nghiệm khi chống lại địch thủ mặc áo giáp, họ phát minh ra phương pháp dùng quật ngã, đè, siết cổ, khóa tay, khóa chân,… để kháng cự địch thủ. Những phương pháp này nói chung là dựa trên lý thuyết dùng sức công của đối phương để kềm chế địch thủ, thay vì chống trả trực tiếp.

Nhu thuật có rất nhiều phương pháp khác nhau, vì thế từ nó đã nảy sinh ra nhiều môn phái khác nhau. Nhu đạo (Judo) là môn võ nổi tiếng nhất được bắt nguồn từ Nhu thuật. Jigoro Kano, ông tổ môn Judo Nhật Bản cũng là một cao thủ môn nhu thuật, dựa theo những kĩ thuật vật, khóa, đè,... của môn này mà ông sáng tạo ra Judo.

Ngoài ra, còn có các môn võ khác như Aikido… hoặc môn phái hiện đại khác như Nhu thuật Brazil… đều có nguồn gốc chính thức từ Nhu thuật. Đây còn là một môn võ được coi là tổng hợp các tinh hoa của võ thuật phương Đông vì nó bao gồm cả các cách tấn công như vật, khóa, đè, đấm, đá, điểm huyệt, đánh vào quan tiết,...

Các kỹ thuật tiêu biểu

Cầm nã thủ

Phùng Thị Huệ (đai xanh) xuất sắc giành huy chương vàng châu Á 2022. Ảnh: JJAU.

Giống với môn Thiếu Lâm của Trung Hoa, Nhu thuật cũng có kỹ thuật cầm nã. "Cầm" là bắt giữ, "nã" là bấu,véo. Khởi luyện bằng cách lấy năm đầu ngón tay và đầu ngón chân chịu đựng toàn thân, nằm úp trên mặt đất, hai cánh tay co lại, dãn ra theo thế hít đất, ngày nào cũng làm như vậy, lâu ngày sẽ luyện được ngón tay trở nên cứng cáp để áp dụng môn cầm nã thủ.

Đánh vào các quan tiết

Quan tiết là các khớp xương. Những nơi có hai khớp xương nối vào nhau. Đánh vào quan tiết tức là vặn, bẻ những khớp xương yếu nhất trong thân người. Vì vậy, một thiếu nữ yếu đuối cũng có thể chế ngự được một lực sĩ hay một tên lưu manh cường bạo, nếu thiếu nữ biết cách vặn một bàn tay, bẻ một ngón tay chẳng hạn.

Môn nhu thuật nghiên cứu môn đánh vào các quan tiết một cách rất tinh vi. Sau có một võ sĩ vạch hẳn phương pháp vặn bẻ các khớp xương ra làm một môn phái, một kỹ thuật chiến đấu dành riêng cho kẻ yếu đuối học tập để tự vệ chống lại cường lực, gọi là Yamara.

Điểm huyệt

Là hình thức đánh vào các điểm trong người. Gây mù, tê liệt, tàn phế, thậm chí là chết

Luật thi đấu

Thời gian thi đấu:

Đai trắng: 5 phút

Đai xanh: 6 phút

Đai tím: 7 phút

Đai nâu: 8 phút

Đai đen: 10 phút

Cách tính điểm:

1 điểm: Một điểm sẽ được ghi cho vận động viên đang bị tấn công bởi đòn Submission của đối thủ nhưng đã chuyển đến một hoặc nhiều vị trí ghi điểm; nếu vận động viên đó không thể thoát khỏi đòn tấn công cho đến hết trận.

2 điểm: Là khi vận động viên thực hiện được các kỹ thuật đẩy ngã (Take down), quét ngã (Sweep), đè gối vào bụng đối thủ (Knee on belly)

3 điểm: Là khi vận động viên thực hiện được các kỹ thuật vượt qua thế phòng ngự - phản công của đối thủ (Pass Guard).

Ảnh: Getty.

4 điểm: Là khi vận động viên thực hiện được các kỹ thuật cưỡi lên bụng (Mount), cưỡi lên lưng (Back mount), khống chế ôm lưng (Back Control).

Khi một vận động viên có chủ ý lăn khỏi, rời khỏi khu vực thi đấu để ngăn chặn đối thủ thực hiện một đòn đẩy ngã (Take down) hay quét ngã (Sweep), Trọng tài sẽ phạt tính một lần phạm lỗi cho vận động viên trên và đồng thời tính thêm 2 điểm cho đối thủ.

Để được tính điểm người trên phải giữ người ở dưới tại vị trí đè kể trên trong 3 giây.

Ngược lại, vận động viên khi thi đấu vi phạm luật thi cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc qua các bước sau đây:

Lần 1: Cảnh cáo lỗi.

Lần 2: Bị trừ một điểm lợi thế.

Lần 3: Cộng hai điểm cho đối thủ.

Lần 4: Truất quyền thi đấu.

Các lỗi cần tránh khi tham gia vào một trận thi đấu jujitsu

Võ sĩ vượt hạng cân mình đăng ký bị truất quyền thi đấu.

Võ phục Gi bị rách, dơ, không trùng màu... không được quyền tham gia thi đấu.

Phản đối trọng tài về điểm số, võ sĩ bị phạt penalty.

Không được di chuyển ra ngoài thảm khi thực hiện submissions. Nếu vi phạm sẽ cộng 2 điểm cho đối thủ và trận sẽ bắt đầu lại ở giữa thảm.

Không thắt đai quá 20 giây. Quá 20 giây sẽ bị tính điểm lỗi.