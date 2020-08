Lực lượng Công an chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ

Sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại lễ kỷ niệm (ảnh VGP).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) qua các thời kỳ, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ thuộc lực lượng Công an cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ra đời ngay từ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đối mới, hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng CAND; Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, giao phó cho lực lượng CAND những trọng trách lớn lao và lực lượng CAND đã không phụ lòng tin đó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước trong 75 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm (ảnh VGP).

Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.Các

Lực lượng Công an đã đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, các hoạt động gây rối an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các công trình quan trọng của đất nước.

Về phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả; triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về kinh tế, tội phạm ma túy, buôn lậu; tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Điều tra, khám phá nhiều vụ trọng án, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, quy mô lớn, phức tạp, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Gần đây, lực lượng Công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covdi-19. Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", lực lượng Công an đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ CAND cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, "Chỉ biết còn Đảng là còn mình", luôn coi "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an đã có những đóng góp công lao, hy sinh xương máu to lớn, với hơn 14.000 liệt sĩ, hơn 5.000 thương binh, bệnh binh và hàng chục ngàn người có công với cách mạng.

Để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị: Trước hết, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ đối với CAND.

Trọng tâm là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm các phương châm "An ninh chủ động","Giữ vững bên trong là chính", "Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định" trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Trước mắt, tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt quan điểm "Lấy dân làm gốc", "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", gắn bó máu thịt với nhân dân như lời Bác Hồ đã từng căn dặn "Công an của ta là công an của nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc","kính trọng, lễ phép với nhân dân".

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc gian nguy. Phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc.

Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố; bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng. Trước mắt, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...