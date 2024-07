Lực lượng Quản lý thị trường đồng loạt phát hiện vụ việc có dấu hiệu hình sự

Ngày 25/7/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa bàn giao sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh về vụ việc buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu có trị giá hàng hoá vi phạm trên 900 triệu đồng.

Theo đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát hoạt động bán hàng trên mạng xã hội facebook kết hợp với nắm tình hình kinh doanh trên địa bàn, ngày 11/7/2024, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh dép do ông T.V.H làm chủ (địa chỉ Xóm 14, thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang buôn bán 8.500 đôi dép mang nhãn hiệu "CROCS", không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp kèm theo, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "CROCS" đang được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Toàn bộ hàng hoá có dấu hiệu giả mạo bị tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng thực hiện lập biên bản tại chỗ đối với chủ hàng vi phạm.

Qua xác minh, làm việc xác định lô hàng bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "CROCS" đang được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm là 916 triệu đồng. Số dép giả mạo nhãn hiệu trên sau khi mua về được để tại cơ sở kinh doanh để bán kiếm lời; đồng thời, ông H. có lập một tài khoản facebook cá nhân mang tên "CROCS Hiệu Trần" để đăng các hình ảnh sản phẩm dép mang nhãn hiệu "CROCS" lấy trên mạng internet nhằm giới thiệu, chào bán cho khách hàng.

Trên cơ sở kết quả họp liên ngành đánh giá, phân loại vụ việc giữa Công an, Viện Kiểm sát và Quản lý thị trường, xác định vụ việc có dấu hiệu tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, thụ lý.

Cùng ngày, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cũng thông tin việc chuyển cơ quan điều tra một vụ việc do đơn vị chủ trì, phát hiện.

Trước đó, ngày 22/6/2024, Đội Quản lý thị trường số 5 và Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an huyện Lục Ngạn tiến hành khám kho hàng của bà Phan Thị Ngọc Anh, địa chỉ số 931 tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Kết quả khám, Đoàn kiểm tra đã phát hiện trong kho đang cất giấu số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm khám, đại diện chủ kho hàng không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến số hàng hóa này.

Kho hàng vi phạm "khủng" bị Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang phát hiện.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hoá trên theo quy định. Qua quá trình thẩm tra, xác minh, làm việc đã xác định ông Đoàn Trắc Luật, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là chủ của số hàng hóa vi phạm.

Cụ thể có 23.405 đơn vị sản phẩm hàng hoá là quần, áo, giầy, dép, túi, mũ... các loại giả mạo nhãn hiệu Adidas, Burberry, Calvin Klein, D&G, Gucci, Hermes, Lacoste, Louis Vuitton, Nike...; tổng trị giá của số hàng hoá vi phạm này trên 1,4 tỷ đồng. Có 490 đơn vị sản phẩm hàng hóa là quần sooc, áo phông, dép không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng trị giá của số hàng hoá vi phạm này gần 39 triệu đồng.

Do vụ việc vi phạm có số lượng và trị giá hàng hoá lớn, có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Đội Quản lý thị trường số 5 thực hiện chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật vi phạm đến Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.