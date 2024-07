Thêm hãng muốn khai thác xe buýt 2 tầng tại TP.HCM, doanh nghiệp đang vận hành không đồng ý, nói bị copy

Thêm đơn vị muốn khai khác xe buýt 2 tầng

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc có thêm doanh nghiệp đề xuất được thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt 2 tầng, thoáng nóc, đó là Công ty Viet Bigbus.

Xe buýt 2 tầng tại TP.HCM thời gian rất thu hút khách du lịch. Ảnh: Hồng Phúc

Hiện TP.HCM có hai đơn vị khai thác xe buýt 2 tầng phục vụ du lịch là Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam và Công ty CP du lịch Việt Nam - Hà Nội. Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, TP.HCM sẽ có 3 đơn vị khai thác xe buýt 2 tầng.

Theo Sở GTVT TP.HCM, Công ty Ảnh Việt Hop On-Hop Off Việt Nam đảm nhận tuyến DL01, hoạt động từ tháng 1/2020; đến ngày 29/5, công ty khai trương tuyến xe buýt hai tầng DL03. Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội khai thác tuyến DL02 vào tháng 8/2022; đến ngày 7/7 khai trương thêm tuyến DL04.

Với đơn vị thứ ba Viet Bigbus, dự kiến phạm vi hoạt động theo 2 lộ trinh là khu vực quận 1 và quận 5, một phần các quận 3, 4, 6, 10 và TP.Thủ Đức. Theo Sở GTVT, lộ trình hoạt động của hai tuyến mới được đề xuất không trùng lắp hoàn toàn với các tuyến đã triển khai (tuyến DL01, DL02, DL03, DL04).

Doanh nghiệp đang vận hành không đồng ý

Sau khi có thông tin trên, Công ty Ảnh Việt Hop On-Hop Off Việt Nam - 1 trong 2 công ty đang được phép thí điểm xe buýt 2 tầng tại TP.HCM, đã có kiến nghị gửi Bộ GTVT và cơ quan chức năng tại TP.HCM.

Doanh nghiệp này kiến nghị "không cấp phép, xét duyệt hồ sơ xin cấp phép tham gia thí điểm dịch vụ vận chuyển du lịch bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc của các đơn vị khác đến năm 2030, đồng thời không mở mới các tuyến vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc trùng với các tuyến đường thuộc tuyến DL01, DL03 do chúng tôi đang được đảm nhận khai thác".

Tuyến xe buýt 2 tầng nối Chợ Lớn mới được khai thác hồi tháng 5/2024. Ảnh: Hồng Phúc

Theo đại diện công ty Công ty Ảnh Việt Hop On-Hop Off Việt Nam, để tham gia thí điểm xe buýt 2 tầng, thoáng nóc TP.HCM, từ tháng 3/2014, cơ quan hợp tác phát triển Chính Phủ Hà Lan thuộc Liên minh châu Âu đã cố vấn cho công ty. Hai bên tiến hành khảo sát quy hoạch tuyến, đầu tư hạ tầng, phối hợp rất nhiều cơ quan chức năng ngầm hóa các tuyến cáp quan, viễn thông điện lực, truyền hình cáp, cải tạo nâng cấp nhiều hệ thống điện, cây xanh… đến nay việc này vẫn duy trì thường xuyên.

"Việc đầu tư hạ tầng này thật sự tốn kém nhiều thời gian, công sức và chi phí để đáp ứng điều kiện của dịch vụ vận chuyển du lịch bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc", vị này nói và cho biết công ty đã rất khó khăn trong thời gian Covid-19, gây áp lực lớn vào quá trình thu hồi vốn.

Năm 2023 Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã chọn loại hình xe 2 tầng của Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam như một sản phẩm tiêu biểu của du lịch Đông Nam Á.

"Hiện nay, khi ngành du lịch đang trên đà phục hồi, cùng với những nỗ lực quảng bá của chúng tôi, loại hình du lịch này trở nên phổ biến hơn, du khách biết đến nhiều hơn, cơ sở hạ tầng đã được chúng tôi khảo sát, cải tạo đáp ứng điều kiện theo quy định thì các đơn vị khác tiến hành đề xuất xin cấp phép hoạt động kinh doanh cùng mô hình, khai thác cùng tuyến thực chất là sao chép copy y nguyên mô hình chúng tôi. Việc các đơn vị khác sao chép, copy mô hình tương tự này là không phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chúng tôi. Rất nhiều du khách đã nhầm lẫn thương hiệu Hop on Hop off của chúng tôi với dịch vụ của công ty khác", phía Ảnh Việt Hop on Hop off nói.

Công ty này cũng khẳng định đã được cấp Sở hữu độc quyền trí tuệ thương hiệu Hop on - Hop off quốc tế tại Việt Nam.

Do đó, doanh nghiệp này kiến nghị cơ quan chức năng không cấp phép, xét duyệt hồ sơ xin cấp phép tham gia thí điểm dịch vụ vận chuyển du lịch bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc của các đơn vị khác đến năm 2030.