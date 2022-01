"Lùm xùm" nội bộ chủ đầu tư 3 cụm công nghiệp tại Hải Dương: Trên bảo dừng, dưới thúc triển khai?

Tại báo cáo số 179-BC/BCS của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương ngày 25/10/2021 về "Điều chỉnh dự kiến phân bổ chỉ tiêu đất lúa kỳ 2021-2025 và dự kiến phân bổ chỉ tiêu một số loại đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương", tỉnh uỷ Hải Dương cho biết, Cụm công nghiệp Quang Hưng, cụm công nghiệp Hồng Phúc và cụm công nghiệp Tân Phong 2 đã có quyết định thành lập và giao chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Quốc tế Nam Hưng (Công ty Nam Hưng) nên trước mắt đề xuất bố trí kỳ 2021-2025.

Được biết, cả 3 cụm công nghiệp nêu trên đều được tỉnh Hải Dương có Quyết định thành lập vào ngày 9/5/2021, với tổng diện tích hơn 200ha, và địa chỉ tại huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Tuy nhiên, cũng tại báo cáo 179, tỉnh uỷ Hải Dương thông tin thêm, hiện đang có tranh chấp dân sự trong nội bộ của doanh nghiệp về triển khai thủ tục các cụm công nghiệp này, nếu tranh chấp được giải quyết và xác định rõ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật thì khi rà soát theo chỉ tiêu phân bổ chính thức của Chính phủ vẫn bố trí kỳ 2021-2025, trường hợp chưa giải quyết xong sẽ chuyển sang kỳ 2026- 2030, thậm chí thu hồi quyết định giao chủ đầu tư khác thực hiện.

Vì đâu nội bộ chủ đầu tư xảy ra tranh chấp?

Theo tìm hiểu, vấn đề tranh chấp trong nội bộ của Công ty Nam Hưng bắt nguồn từ việc, ông P.V.D (thường trú ở quận Tây Hồ) - cổ đông tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Quốc tế Nam Hưng có đơn tố cáo tới Công an quận Ba Đình việc ông D. đã bị 2 cổ đông khác là bà N.T.Q và ông T.K.T lừa chiếm đoạt chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 52% số cổ phần đứng tên ông D. tại Công ty Nam Hưng.

Ông D. cho biết, sự việc được vợ chồng ông D. phát hiện vào tháng 4/2021, sau đó ông D. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an quận Ba Đình (Hà Nội) và đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Ba Đình thụ lý.

Cả 3 cụm công nghiệp nêu trên đều được tỉnh Hải Dương có Quyết định thành lập vào ngày 9/5/2021, với tổng diện tích hơn 200ha. Ảnh: Trích báo cáo số 179.

Trong quá trình xác minh, Công an Quận Ba Đình đã xác định được chữ ký của ông D. (Chủ tịch HĐQT) trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7 của Công ty Nam Hưng là giả mạo. Vì vậy, Công an quận Ba Đình đã có công văn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 7 và thứ 8 của Công ty Nam Hưng.

Mới đây nhất, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cũng thông báo, Cơ quan này đã phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Quốc tế Nam Hưng có trụ sở đóng trên địa bàn. Cụ thể, có những dấu hiệu cho thấy, một số cổ đông của Công ty này đã giả mạo chữ ký của Chủ tịch HĐQT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến Dự án 3 Khu công nghiệp do Công ty này làm chủ đầu tư ở địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Trao đổi với PV xung quanh vấn đề này, ông P.V.D cho biết, sau khi phát hiện sự việc nói trên, ông D. đã có đơn đề nghị các cơ quan ban, ngành tỉnh Hải Dương tạm dừng các công việc của Công ty Nam Hưng liên quan đến cụm công nghiệp Tân Phong 2, Tân Quang và Hồng Phúc trong khi chờ có kết luận chính thức từ phía Cơ quan Điều tra.

Bởi vì, tính chất pháp lý của Công ty Nam Hưng hiện nay chưa được xác định rõ chủ sở hữu, do vi phạm giả mạo chữ ký thay đổi đăng ký kinh doanh, hồ sơ hiện chưa hoàn thiện; Công ty đang có nhiều dấu hiệu tranh chấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang chờ kết luận của Công an quận Ba Đình. Do vậy, chủ sở hữu công ty đang chưa được xác định rõ ràng.

Theo ông P.V.D, việc này Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đang giao cho Sở Công thương đánh giá. Thanh tra Sở Công thương tỉnh Hải Dương cũng đã mời ông D. về làm việc và vẫn trong quá trình đang xem xét hồ sơ, chưa ra kết luận để báo cáo UBND tỉnh.

"Khi có vụ việc xảy ra tranh chấp và dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét cân nhắc nhằm tránh các vấn đề sai phạm cũng như thiệt hại không đáng có. Tuy nhiên, không hiểu sao khi sự việc chưa rõ ràng, tỉnh cũng có ý kiến nhưng vừa qua UBND huyện Ninh Giang vẫn chỉ đạo các xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân để lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp nói trên..,", ông D. nêu ý kiến.

"Xã sẽ triển khai khi có kết luận rõ ràng"

Liên quan đến thông tin này, được biết, dù tỉnh Hải Dương đã có ý kiến về những tranh chấp nội bộ của Công ty Nam Hưng, thậm chí Cơ quan Điều tra vừa ra thông báo phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm (ngày 31/12/2021), ngày 6/1/202, ông Nguyễn Đình Tranh - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang đã ký văn bản số 11/UBND-KT&XH, gửi UBND các xã Hồng Phúc, Tân Phong, Hưng Long, Tân Quang đề nghị phối hợp với Công ty Nam Hưng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức liên quan trong việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Quang Hưng, Hồng Phúc và Tân Phong 2…

Như vậy, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang phải chăng đang đi ngược lại với quan điểm của UBND tỉnh Hải Dương về quyết định thành lập và giao chủ đầu tư đối với 3 Cụm công nghiệp nói trên?

Trao đổi với báo chí về nội dung văn bản chỉ đạo số 11 nêu trên, ông Nguyễn Đình Tranh - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, cho biết, sở dĩ huyện có văn bản này là vì phía Công ty Nam Hưng có công văn gửi huyện đề nghị triển khai theo quyết định của tỉnh trước đó. Nhưng dù huyện có công văn về xã thì mọi việc vẫn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật..

Khu đất thuộc xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh: PV.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Chiên, Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) chia sẻ, phía xã có nắm được những thông tin liên quan đến tình hình tranh chấp nội bộ của Công ty Nam Hưng. Xã Hồng Phúc cũng đã nhận được công văn từ UBND huyện Ninh Giang để phối hợp thực hiện các bước để quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hồng Phúc.

"Tuy nhiên, đến nay xã vẫn chưa triển khai họp dân để lấy ý kiến vì những tranh chấp từ nội bộ của Công ty Nam Hưng chưa được giải quyết dứt điểm. Hơn nữa, xã cũng biết là việc tranh chấp đó đang được Cơ quan Công an thụ lý, vì vậy, bao giờ có kết luận rõ ràng thì xã sẽ triển khai", bà Chiên nêu ý kiến.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Quốc tế Nam Hưng được thành lập ngày 11/10/2016. Địa chỉ tại Số 2B TT Lắp Ghép 2 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tại ngày 26/10/2021, vốn điều lệ công ty Nam Hưng được nâng từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm ngừơi địa diện pháp luật là ông Trần Khắc Thành (sinh năm 1982).