Có gì độc đáo trong dự án có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam?

Mang những khu vườn lên lưng chừng trời

Kiến trúc xanh trong vài năm gần đây là xu hướng được ưa thích tại các đô thị trên thế giới. Tuy vậy, cách phủ xanh nếu có thường chỉ dừng lại ở việc trồng cây trên mái hoặc xen kẽ trong ban công công cộng của các tầng.

Đó là lí do, một kiến trúc sư có tiếng đang làm việc TP.HCM tỏ ra đặc biệt thích thú khi chứng kiến những hình ảnh phủ sắc xanh tại các tòa căn hộ LUMIÈRE Boulevard (thuộc Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức). Ngoài 20.000 m2 cảnh quan xanh nội khu, dự án còn phủ xanh không gian bằng 24 khu vườn thẳng đứng giữa lưng chừng trời, tạo nên những dải lụa màu xanh bao xung quanh các tòa nhà. Tổng diện tích "xanh" tại LUMIÈRE Boulevard lên tới 4ha - một kỉ lục hiếm có trên thị trường BĐS Việt Nam.

Sắc xanh phủ kín các toà tháp LUMIÈRE Boulevard tại Vinhomes Grand Park

Diện tích phủ xanh này mang tới cho cư dân những giá trị vượt ngoài con số có thể đo đạc như: cản ánh nắng mặt trời, hệ thống cây xanh bao phủ như tại LUMIÈRE Boulevard còn giúp tiết kiệm năng lượng của tòa nhà hay lọc các chất độc hại, giảm tiếng ồn…

Đặc biệt, theo nghiên cứu của Nhật Bản, mỗi người dân đô thị cần khoảng 10m2 cây xanh để bảo đảm chất lượng không khí tốt. Điều này có nghĩa, lá phổi xanh xấp xỉ 4ha tại LUMIÈRE Boulevard đủ sức cung cấp oxy cho hàng nghìn cư dân tại đây. Theo tính toán, kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam tại LUMIÈRE Boulevard có thể tạo ra khoảng 125 triệu lít oxy mỗi năm, mang lại cuộc sống đáng mơ ước giữa đô thị đông đúc như TP.HCM.

Chuẩn sống xanh - sống sang đáng mơ ước

Giữa một không gian tràn ngập màu xanh của LUMIÈRE Boulevard là hệ thống tiện ích đẳng cấp, vượt xa mặt bằng thị trường.

Phút giây thảnh thơi, quây quần nhiều ý nghĩa tại khu vực thả diều

Hệ thống tiện ích đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để đáp ứng nhu cầu sống khỏe, lành mạnh của cư dân. Trong nội khu là hồ bơi phi thuyền 65m vượt chuẩn Olympic, hồ jacuzzi với massage thủy liệu, khu tập thể thao ngoài trời, khu xem phim ngoài trời, phòng tập gym chuẩn quốc tế, khu thể thao thực tế ảo,... Riêng trẻ nhỏ sẽ có thiên đường riêng với khu vui chơi được thiết kế theo từng chủ đề và cả một khoảng không thoáng đãng để tự do thả diều, đua thuyền giấy.

Không gian ngập tràn ánh sáng huyền ảo cho không gian nghỉ dưỡng thêm đẳng cấp

Ngày 6/6/2022, Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Masterise Homes chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc kinh doanh dự án LUMIÈRE Boulevard. Theo đó, Masterise Homes sẽ tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh độc quyền. Khách hàng mua căn hộ LUMIÈRE Boulevard được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: - Hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng - Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng - Tặng 3 năm phí quản lý

Sau những giờ phút hoạt động, cung đường dạo trong nội khu với hàng chục loài hoa cỏ là phút nghỉ ngơi đáng giá. Đặc biệt, với hệ thống đèn led được bố trí rộng khắp, cả một khu vườn ánh sáng sẽ hiện ra, tạo hiệu ứng thị giác khó quên.



Đặc biệt, chỉ một vài bước ra khỏi nội khu, thế giới dịch vụ, tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Grand Park sẽ mở ra trước mắt cư dân với công viên Grand Park 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory, đại lộ Ánh sáng… Ngoài ra còn là hệ sinh thái "all in one" của Vingroup với Vinmec - Vinschool - Vincom Mega Mall - VinBus.

Nằm tại vị trí kim cương của thành phố mới Thủ Đức, LUMIÈRE Boulevard với tầm nhìn 360 độ, nhìn thẳng ra sông Tắc, sông Đồng Nai được đánh giá sẽ làm mưa làm gió trên thị trường BĐS phía Nam.