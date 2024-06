Lung lay chuỗi giá trị rau an toàn ở TP.HCM

Thậm chí, một số HTX trồng rau trong chuỗi giá trị rau an toàn đang có ý định nộp đơn xin giải thể.

HTX Phước An đang lo sự đứt gãy chuỗi giá trị rau an toàn ảnh hưởng đến sự tồn tại của HTX. Ảnh: T.Đ

Chuỗi giá trị rau an toàn bí đầu ra

"HTX bán buôn lúc này ế ẩm lắm. Mỗi ngày xuất bán được 300kg rau. Hầu hết bán cho hệ thống siêu thị. Còn hệ thống các trường bị tê liệt do học sinh đang nghỉ hè", ông Nguyễn Văn Thích, Giám đốc HTX Phước An (huyện Bình Chánh) than thở.

Hiện, đang mùa mưa nên mặt hàng rau của HTX rất nhiều, nhưng theo ông Thích "hàng chất đống chứ bán chẳng bao nhiêu".

"Chuỗi liên kết, sản xuất giữa các HTX không còn hỗ trợ được nhau. Bây giờ các HTX trong chuỗi giá trị đều khó khăn đầu ra nên mạnh ai nấy bơi, thay vì như trước đây hỗ trợ nhau đầu ra, sản phẩm khi thiếu…", ông Thích bộc bạch.

Theo ông Thích, nằm trong chuỗi gía trị HTX Phước An liên kết mạnh với các HTX, như Phú Lộc, Phước Bình, Hưng Điền… để chia sẻ đầu ra và sản phẩm.

Không những thế, HTX Phước liên kết vùng với các HTX ở tỉnh Long An, như Phước Thịnh (huyện Cần Giuộc) để trao đổi mặt hàng rau đáp ứng nhu cầu thị trường.

Giờ thì tất cả các mối liên kết này đã đứt gãy. "Tôi biết một số HTX còn đang có ý định xin giải thể vì sản xuất, mua bán thua lỗ kéo dài", ông Thích chia sẻ.

Tại HTX Rau an toàn Hải Nông (huyện Củ Chi), tình hình sản xuất, tiêu thụ rau của HTX cũng đang chậm lại do nền kinh tế ảm đạm, đi xuống. Mỗi ngày, HTX cung ứng ra thị trường hơn 1 tấn rau.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc HTX Rau an toàn Hải Nông, trước dịch Covid-19, HTX tham gia bán hàng khá mạnh cho các kênh tiêu thụ, như hệ thống siêu thị (Big C, Co.op Mark), trường học, công ty, xí nghiệp, bếp ăn… Mỗi ngày, HTX xuất bán 3 - 4 tấn rau cho các kênh tiêu thụ này.

Níu giữ chuỗi giá trị rau an toàn

Để thích ứng tình hình thị trường mới, ông Hải cho biết, HTX đang chuyển sang chế biến sâu một số mặt hàng mới, như bột nghệ, bột chuối xanh, tía tô, diếp cá, đậu xanh…

HTX đang níu giữ chuỗi giá trị rau an toàn ở TP.HCM. Ảnh: T.Đ

"Giờ không thể làm mãi các sản phẩm truyền thống, như rau, quả tươi rồi đi giao hàng tận nơi. HTX đang chế biến sâu các sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và bán trên các kênh mạng điện tử. Tức là HTX phải xây dựng kênh tiêu thụ hiện đại mới", ông Hải thổ lộ.

Ông Hải chia sẻ, HTX đang nhờ các cơ quan chức năng làm chứng nhận mã vùng trồng, chứng nhận hữu cơ, VietGAP để nâng giá trị sản phẩm trên thị trường trong, ngoài nước.

Còn ông Thích hy vọng, khi mùa tựu trường ở TP tới đây diễn ra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng cường đưa mặt hàng rau của HTX Phước An vào chuỗi giá trị sẽ đẩy mạnh đầu ra ở hệ thống các trường học.