Lươn biển chết nghẹn tức tưởi vì nuốt phải con cá nóc đầy gai

Tim Mayer, giáo viên hướng dẫn lặn, bắt gặp xác lươn với cá nóc trong miệng trên bãi biển ở đảo Titikaveka thuộc quần đảo Cook ở Thái Bình Dương hồi cuối tháng 9/2020.

Lúc đầu, Tim tưởng nhầm con lươn biển dài 1,2 mét là một khúc gỗ trôi dạt, nhưng khi quan sát kỹ hơn cùng con gái Charlie 3 tuổi, anh rất bất ngờ trước phát hiện.

Gia đình Tim đã liên lạc với nhà sinh vật học hải dương Kirby Morejohn ở địa phương để xác nhận những gì xảy ra.



Xác lươn biển nuốt dở cá nóc trên bãi cát. Ảnh: Tim Mayer.

Theo Kirby, nhiều khả năng lươn biển đang tìm cách ăn thịt cá nóc thì gặp nạn do con mồi của nó phình to để tự vệ.

Trong khi phần lớn cá thở bằng mang phía sau đầu, lươn biển hút nước qua miệng tương tự cách con người hít thở. Do cá nóc chặn ngang cổ họng, con lươn bị ngạt thở và chết không lâu sau đó.

Kirby chia sẻ ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như vậy trước đây. "Một trong những lý do lươn biển có vẻ đáng sợ là do chiếc miệng đầy răng luôn há to của chúng, nhưng thực chất đó là cách chúng thở.

Sau khi mắc nghẹn, con lươn không thể hút nước và chết ngạt. Rõ ràng, con lươn này đã chọn mồi to quá khổ so với nó", Kirby giải thích.

Lươn biển moray sở hữu hai hàng răng sắc nhọn, bộ hàm rất khỏe, cho phép chúng lập tức ngoạm chặt con mồi và cùng nuốt dần chúng vào trong cổ họng. Lươn biển là động vật có xương sống duy nhất với khả năng thích ứng kiểu này.