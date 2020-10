Phú Yên: Nông dân ở đây nuôi thứ vịt lạ, nhiều người kéo đến xem

Nhằm đa dạng giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên thực hiện dự án Phát triển mô hình chăn nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học triển khai tại xã An Thạch, huyện Tuy An cho 10 hộ nông dân tham gia.

Các hộ dân tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ 50% giá trị con vịt biển giống, 50% giá trị vật tư như thuốc sát trùng, văcxin, thức ăn, được tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi.

Trong quá trình triển khai mô hình nuôi vịt biển, các hộ dân được cán bộ kỹ thuật thường xuyên đến tận nơi hướng dẫn tiêm phòng văcxin, phun sát trùng chuồng trại, hướng dẫn các loại thức ăn cho từng giai đoạn phát triển của vịt biển. Vịt biển nuôi ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đạt trọng lượng 2,5 kg/con chỉ sau 50 ngày nuôi

Sau khi tiến hành khảo sát địa điểm, chọn hộ để triển khai mô hình chăn nuôi giống vịt biển, Trung tâm đã giao 3.400 con giống vịt biển 01 ngày tuổi cho 10 hộ dân tham gia thực hiện mô hình.



Sau 55 ngày nuôi, qua theo dõi cho thấy vịt biển khá “hợp duyên” với môi trường và khí hậu của tỉnh Phú Yên, nhờ vậy tỷ lệ vịt sống đạt trên 98%, vịt rất khỏe, ăn mạnh, lớn nhanh, chưa đầy 2 tháng nuôi nhưng có con cân nặng từ 2,5 – 2,8 kg. Đây là điều mà các giống vịt đang nuôi tại địa phương như giống vịt cỏ (vịt đồng), vịt Long An..., không thể theo kịp.

Nói về việc nuôi mới giống vịt biển, ông Trần Minh, thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: Gia đình ông đã nuôi vịt từ rất lâu rồi, để bán thịt, bán trứng…

Được biết Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên triển khai mô hình nuôi vịt biển đến nông dân trong xã, gia đình ông cũng đăng ký nuôi với số lượng 340 con.

So với giống vịt cỏ - là giống vịt thường hay bị chứng ngã lăn ra chết mà không biết nguyên nhân, thì với giống vịt biển lại có tỷ lệ sống rất tốt, ít bị bệnh, khả năng thích hợp tốt với thời tiết của địa phương.

Vịt biển lại ăn rất mạnh, tăng trọng nhanh hơn so với vịt cỏ hay với các giống vịt khác đang được bà con nuôi tại địa phương. Đàn vịt của gia đình ông mới nuôi có 50 ngày tuổi mà thương lái đã đến đặt mua. Mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học tại xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được nhiều nông dân đếm xem, tham quan... Nói là vịt biển nhưng giống vịt này đều có thể nuôi ở vùng nước ngọt hoặc nước lợ, vịt đều thích nghi và sống khỏe. Để xem xét, đánh giá khả năng thích nghi của vịt biển đối với môi trường và khí hậu của tỉnh Phú Yên, Trung tâm đã bố trí triển khai mô hình cho nhiều hộ dân khác nhau trong cùng địa bàn, qua đó theo dõi được cách nuôi, chăm sóc vịt biển của từng hộ tham gia mô hình.

Ông Trần Văn Cảnh, Thú y viên tại xã An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) - cán bộ phụ trách kỹ thuật của mô hình cho biết: Qua theo dõi cho thấy, giống vịt biển này nuôi ở môi trường nào cũng thích nghi và phát triển khá tốt, một số hộ dân trong mô hình cũng xây bể, nuôi vịt biển trên cạn nhưng đàn vịt vẫn sống tốt, ăn khỏe… Theo ông Cảnh, điều này chứng tỏ vịt biển rất phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường của tỉnh Phú Yên.

Để phổ biến, nhân rộng mô hình nuôi vịt biển ra các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức cho 30 nông dân các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An,… từng làm nghề chăn nuôi vịt đến trực tiếp học tập, tham quan mô hình.

Tại buổi tham quan, bà con nông dân được nghe cán bộ kỹ thuật và các hộ dân tham gia mô hình báo cáo hiệu quả mang lại của chăn nuôi giống vịt biển.

Là những người có thâm niên nuôi vịt nên khi tham quan mô hình vịt biển, các hộ nông dân đều đánh giá cao giống vịt biển này và mong muốn được nhà nước đầu tư xây dựng mô hình nuôi vịt biển tại địa phương mình.

Ông Nguyễn Tấn Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) nhận xét: So với các giống vịt địa phương, vịt biển có khả năng chống chọi với thời tiết cao hơn, ăn tốt, ít bệnh tật, tăng trọng nhanh, nếu đưa lên cạn nuôi chắc chắn sẽ giúp bà con nông dân giảm chi phí, rút ngắn thời gian nuôi, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Ông Trương Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên cho biết: Trên cơ sở có được từ các chỉ tiêu kỹ thuật của vịt biển tại mô hình này như tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt và ít bệnh tật, tăng trọng nhanh,… So với các giống vịt bình thường, cho thấy, giống vịt biển tương đối phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường của tỉnh Phú Yên. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên sẽ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên tiếp tục xây dựng mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học tại các địa phương khác trong tỉnh để giúp nông dân tiếp cận với đối tượng nuôi mới này.

