Lương Thu Trang nói gì khi nhận hàng loạt "gạch đá" vì An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim"?

Lương Thu Trang tham gia nhiều bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả như: Những cô gái trong thành phố; Mùa xuân ở lại; Hướng dương ngược nắng và Trạm cứu hộ trái tim.



Lương Thu Trang lường trước vai An Nhiên sẽ nhận nhiều "gạch đá". Ảnh: VTV

Trái với hình tượng chính diện thường thấy, trong phim Trạm cứu hộ trái tim, Lương Thu Trang thủ vai An Nhiên – "tiểu tam" với nhiều âm mưu phá vỡ gia đình người khác, làm khốn khổ nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm). Lương Thu Trang từng chia sẻ rằng, cô xác định vai diễn của mình sẽ nhận nhiều "gạch đá" nhưng có lẽ nữ diễn viên không ngờ rằng, phản ứng của khán giả lại "dữ dội" đến thế.

An Nhiên không những bị chỉ trích về cách xây dựng nhân vật mà ngay cả diễn xuất của Lương Thu Trang cũng bị cho rằng "đơ cứng" và thiếu tự nhiên.

Chia sẻ với Dân Việt, Lương Thu Trang nói rằng, cô có đọc những bình luận trái chiều của khán giả. Nữ diễn viên không để mình sa vào điều đó bởi cô sợ những bình luận mang chiều hướng tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới xúc cảm diễn xuất.

Phản ứng của khán giả với vai diễn An Nhiên do Lương Thu Trang đóng. Ảnh: Chụp màn hình

"Bình luận tiêu cực rất nhiều, nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn nhận được nhiều sự động viên từ những khán giả của mình, bởi họ phân định được đâu là nhân vật, đâu là diễn viên. Khi phim phát sóng sẽ có nhiều tranh cãi và như đã nói, dù sao những điều đó vẫn nằm trong những gì tôi đã lường trước.

Tôi nghĩ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để hoàn thành tốt nhân vật là điều diễn viên nào cũng sẽ phải làm. Bên cạnh đó, một bộ phim nhẹ nhàng có lẽ sẽ ít nhận về nhiều ý kiến hơn là bộ phim đề tài có nhiều drama, mâu thuẫn rối ren" – Lương Thu Trang chia sẻ.

Với những bình luận chê Lương Thu Trang "thẩm mỹ quá đà", nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng biết điều này và cô không lấy làm phiền lòng mà nói rằng: "Tôi cũng đã xuất hiện trong nhiều phim và có may mắn được nhiều khán giả yêu thích với khuôn mặt mộc của mình, nên cũng cần thời gian để họ có thể thích nghi với những thứ khác trước đây. Về những ý kiến nói tôi "thẩm mỹ quá đà", tôi có thể nói rằng, không có sự quá đà ở đây khi tất cả những việc tôi làm đều nằm trong tầm kiểm soát của mình".

Vai An Nhiên khiến khán giả "ghê sợ". Ảnh: VTV

Ở phim Những cô gái trong thành phố, Lương Thu Trang thủ vai Cúc – cô gái hiền lành, giản dị chịu thương chịu khó. Trong phim Mùa xuân ở lại, cô thủ vai cô giáo Hòa lặn lội lên vùng cao để đem con chữ tới những trẻ em nghèo. Với phim Hướng dương ngược nắng, cô thủ vai Minh – "nữ cường" đích thực, mạnh mẽ và không chấp nhận bị đàn áp. Khi được hỏi, liệu có lo nhân vật An Nhiên sẽ làm mất đi hình tượng đẹp của mình, Lương Thu Trang bày tỏ với Dân Việt rằng: "Vai phản diện hay chính diện không quan trọng bằng sự nghiêm túc với nghề. Những nhân vật phản diện được sinh ra đều có mục đích riêng, không chỉ để làm cho bộ phim thêm gay cấn, hấp dẫn mà còn phản ánh một phần nào đó sự ích kỷ, một chút lòng tham, hay sự tiêu cực bên trong chúng ta. Để nói An Nhiên là nhân vật phản diện cũng không hoàn toàn đúng, cô ấy có rất nhiều mạch cảm xúc và chỉ là cô ấy đã chọn sai cách bằng việc luôn cố để thao túng tâm lý người khác".

Lương Thu Trang nhận ý kiến trái chiều về gương mặt bị cho là "phẫu thuật thẩm mỹ quá đà". Ảnh: VTV

Trong các tình tiết gần đây của phim Trạm cứu hộ trái tim, khán giả thấy nhiều sự va chạm giữa An Nhiên và Ngân Hà, đẩy diễn biến của phim trở nên căng thẳng. Theo chia sẻ với Lương Thu Trang, An Nhiên và Ngân Hà căng thẳng trên phim là vậy, nhưng ở ngoài đời cô và Hồng Diễm lại khá cởi mở và ăn ý: "Làm việc với chị Diễm có nhiều thuận lợi bởi đây là lần thứ hai chúng tôi hợp tác với nhau. Không chỉ với chị Diễm mà với tất cả đồng nghiệp khác trong bộ phim lần này đều như vậy. Đây là một bộ phim căng thẳng về tâm lý nên chúng tôi được ê-kíp động viên rất nhiều để có tâm trạng thoải mái trong một bộ phim đầy tính oán thù như Trạm cứu hộ trái tim".

Lương Thu Trang cho biết việc cô thay đổi hình thức nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ảnh: FBNV

Ở những diễn biến mới nhất của Trạm cứu hộ trái tim, khán giả đang được đưa đến những tình tiết không ngờ tới. Nghĩa (Quang Sự) vẫn chưa dứt tình cảm với Ngân Hà, anh ta tìm tới gây gổ với Vũ (Trương Thanh Long) vì nghi rằng Ngân Hà có thai với Vũ.

Trong khi đó, An Nhiên mới đây cũng lộ ra mình có người tình "bí mật" – một người đàn ông giàu có, điển trai và luôn lo lắng cho mẹ con An Nhiên. An Nhiên gần như quên mình là người mẹ của một đứa con, cô ngày càng lấn sâu vào những việc làm ác độc. Cô ta nhờ người viết bài báo hạ bệ danh dự và nhân phẩm của bà Hạ Lan, khiến mẹ của Ngân Hà sốc nặng và thậm chí không còn đứng vững. Theo chia sẻ của Lương Thu Trang, An Nhiên sẽ còn bộc lộ là nhân vật có tuyến tâm lý nặng và nhiều bất ngờ về sau.