Lương Thu Trang nói gì khi phần thoại "Em không ngu đâu" với Quang Sự gây bão mạng?

Lương Thu Trang trong "Trạm cứu hộ trái tim". Ảnh: Cắt từ phim

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, diễn viên Lương Thu Trang nói cô đã biết đến việc đoạn trích phim "Trạm cứu hộ trái tim" được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

"Bỗng một ngày, đoạn phim đó được chia sẻ rầm rộ. Chính tôi cũng đã đu "trend" của chính mình", Lương Thu Trang tiết lộ.

Cảnh phim này là màn đối đáp giữa hai nhân vật Nghĩa (Quang Sự) và An Nhiên (Lương Thu Trang). Khi cảm thấy sự bất thường ở Nghĩa, An Nhiên cảnh cáo: "Em nói cho anh biết, em có mắt đấy, cũng không ngu đâu".

Nghĩa đáp trả gay gắt: "Em đang rất ngu. Rất ngu". Hai câu thoại ngắn bất ngờ tạo "trend" (xu hướng) trên nền tảng TikTok, được hơn 4.000 tài khoản sử dụng.

Video Lương Thu Trang tái hiện lại câu thoại này thu hút 27.000 lượt thích.

Nói về nhân vật An Nhiên gây sóng gió trên màn ảnh nhiều ngày qua, nữ diễn viên tâm sự: "Với An Nhiên, cô ấy lúc nào cũng căng thẳng. Mỗi khi ngừng quay, tôi đều phải giải phóng năng lượng, bày trò, tạo tiếng cười cho mọi người trong đoàn. Đó là cách tôi giải tỏa.

Tôi không mong rằng mình đóng vai phản diện để nổi tiếng hơn. Tôi hi vọng khán giả có thể nhìn nhận tôi là một diễn viên đa màu sắc. Giữa phản diện và chính diện, tôi thích đóng phản diện hơn"

Lương Thu Trang và Quang Sự trong “Trạm cứu hộ trái tim“. Ảnh: Nhà sản xuất

Khi đoạn phim nổi tiếng, một số khán giả cho rằng đoạn thoại này ngớ ngẩn và khó hiểu. Dù vậy, đặt trong bối cảnh phim và diễn biến tâm lý của nhân vật, câu thoại trên lột tả nhiều mâu thuẫn.

Lúc này, An Nhiên đã nghi ngờ Nghĩa vẫn còn tình cảm với vợ. Cô lén bỏ bao cao su và thuốc tránh thai vào cặp của Nghĩa để Ngân Hà (Hồng Diễm) phát hiện.

Sau này, khi đã phá hủy gia đình Hà, cuộc sống của Nghĩa lại rối ren khi anh nhận ra mình có tình cảm với vợ cũ. Trong khi đó, An Nhiên - người tình của anh luôn cay cú khi biết Nghĩa chưa quên được Ngân Hà.

Vai An Nhiên của Lương Thu Trang vấp phải nhiều tranh cãi vì cách xây dựng vô nhân đạo, độc ác. Để phục vụ kế hoạch trả thù, cô sẵn sàng để người yêu đi lấy người phụ nữ khác, chung sống suốt 5 năm.

Lương Thu Trang thừa nhận khi phim lên sóng, cô không dám lên mạng đọc bình luận của khán giả. Nhiều người gọi An Nhiên là nhân vật bị ghét nhất, độc ác nhất trên phim giờ vàng.

“Từ đầu, khi đọc kịch bản, tôi biết nhân vật này sẽ nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tôi thấy vai diễn rất đáng để mình hi sinh. Bao nhiêu năm qua, tôi cố gắng xây dựng hình ảnh thân thiện trong mắt khán giả. Tôi không muốn bản thân đi theo lối mòn, đi theo một dạng vai mãi. Tôi cũng mong được thử sức đa dạng vai, được sống nhiều cuộc đời trên màn ảnh. Tôi hi sinh và hi vọng rất nhiều vào An Nhiên”, Lương Thu Trang nói.