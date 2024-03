NSND Thu Hà bất ngờ tạo trend "ăn gì" gây sốt sau cảnh "dằn mặt" Lương Thu Trang trong phim Trạm cứu hộ trái tim

Một trong những phân đoạn ấn tượng trong tập 9 phim Trạm cứu hộ trái tim là cảnh bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) đã "dằn mặt" An Nhiên (Lương Thu Trang). Trong đó, bà Lan đã khiến nữ bác sĩ tâm lý chỉ biết câm nín bởi những nói cực thâm sâu.

Trích đoạn tập 9 phim Trạm cứu hộ trái tim. (Video: VTV)

Cụ thể, bà Hạ Lan đã gọi An Nhiên đến nhà để dạy dỗ cho cô một bài học sau khi biết nữ bác sĩ tâm lý cố tình gửi đoạn băng ghi âm cho mình.

Trước đó, An Nhiên khiến khán giả phẫn nộ khi thừa dịp đẩy cao mâu thuẫn giữa mẹ con Hạ Lan và Ngân Hà (Hồng Diễm) để đạt mục đích riêng của mình.

Mưu đồ của An Nhiên đã bị bà Hạ Lan nhìn thấu, dù ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ con gái nhưng bà Hạ Lan không muốn cô bị người khác làm tổn thương.

Đối diện với An Nhiên, bà "lột mặt nạ" cô với lời lẽ đanh thép: "Loại người như cô chẳng có gì tốt đẹp giống như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi!".

Tiếp đó, bà cảnh cáo An Nhiên: "Một là quan hệ giữa mẹ con tôi có tồi tệ đến mức nào cũng không khiến người ngoài xen vào. Việc thứ hai, tôi nhắc cô đừng giở chiêu trò ra với tôi, với người nhà này. Nhà này có cấu xé thế nào thì cũng đừng vì cháy nhà mà hôi của, cũng đừng mơ xức nước hoa để chứng tỏ vị trí của mình".

NSND Thu Hà bất ngờ tạo trend "ăn gì" gây sốt mạng xã hội. Ảnh: VTV

Khi thấy đối thủ có vẻ vẫn còn chưa chịu khuất phục, bà Hạ Lan dùng những lời lẽ sâu cay hơn để dằn mặt: "Trước khi cô đi chữa bệnh cho người khác thì cô hãy chữa bệnh sân si, đố kỵ, chọc gậy bánh xe của mình đi".

An Nhiên lúc này "cứng họng", đứng lên muốn bỏ ra về nhưng bà Hạ Lan không cho phép và tiếp tục nói: "Trước khi cô về, tôi phải thay mặt xã hội này dạy cho cô một bài học mà bố mẹ cô ở nhà dạy chưa được tử tế.

Trên đời này có 4 thứ không bao giờ được ăn. Thứ nhất là ăn cháo đá bát. Thứ hai là ăn không ngồi rồi. Thứ ba là ăn không nói có và thứ tư là ăn không được thì đạp đổ. Điều này nó tương ứng với cái tính xấu xa đố kỵ của cô", bà nói.

Sau khi lên sóng, cảnh này đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả trên các nền tảng mạng xã hội. Người xem đã bày tỏ sự hả hê, thích thú sau màn thoại dạy dỗ sâu cay của bà Hạ Lan: "Đã cái tai, thấm cái lòng. NSND Thu Hà nói nhẹ nhàng mà sâu cay"; "Mẹ nói hay quá, không thừa không thiếu chữ nào luôn"; "Xem phim nghe thoại ưng quá!", "Sức sát thương cực cao và lời thoại của NSND Thu Hà thâm thúy thật sự", "Khi người có học dằn mặt nhau, nghe câu nào thấy triết lý câu đó"...

Đặc biệt, diễn xuất của NSND Thu Hà với vẻ mặt và ánh mắt sắc lạnh, không hề lên gân nhưng vẫn thể hiện sự quyền uy trong từng lời nói đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả. Đặc biệt, nhiều người thậm chí còn biến tấu và cho rằng NSND Thu Hà đã tạo trend "ăn gì" ngoài 4 thứ không được ăn mà bà Lan nói trong phim Trạm cứu hộ trái tim. Trào lưu này đang ngày càng được nhiều khán giả yêu phim chia sẻ rộng rãi.

Các diễn viên phim Trạm cứu hộ trái tim trong họp báo. Ảnh: VTV

Một số câu nói thú vị được khán giả chia sẻ như: "Ăn dơ ở bẩn"; "Ăn uống linh tinh"; "Ăn ảnh"; "Ăn mãi không béo!"; "Ăn năn hối cải"; "Ăn cây nào rào cây ấy"; "Ăn cá nhả xương"; "Ăn đường nuốt chậm!"...

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim dù chỉ mới phát sóng được vài tập nhưng đã nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tình tiết phim kịch tính, diễn xuất ấn tượng và phần lời thoại độc đáo khiến khán giả vô cùng tâm đắc là những điểm tạo nên sức hút cho bộ phim này.

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Thu Hà cho biết: "Ở Trạm cứu hộ trái tim, tôi lại tiếp tục đối đầu với Lương Thu Trang sau phim Hướng dương ngược nắng. Sự đối mặt của tôi với Lương Thu Trang trong Hướng dương ngược nắng là một sự lạnh lùng, sắc sảo, quyết đoán. Nhưng lần này thoải mái, thú vị, thỏa mãn hơn vì được chỉ thẳng mặt cô này để xả một cách thoải mái. Lần này có điều đặc biệt là cứ gặp là xả. Rất khủng khiếp.

Bản thân tôi là một người lớn tuổi, đôi khi mình cũng không hòa nhịp được nhưng nhờ có các bạn trẻ cùng làm việc trong cả một thời gian rất dài, nên có cảm giác như sức trẻ trong tôi cũng tăng lên. Các bạn là những người diễn viên rất thông minh, hoạt ngôn.

Lương Thu Trang thể hiện cũng rất đạt từ ánh mắt, gương mặt khiến tôi nhìn thấy đã có cảm xúc rồi nên dễ dàng vào vai hơn. Đôi khi tôi còn cảm thấy sợ Lương Thu Trang khi cô ấy với hình ảnh An Nhiên vì diễn quá ăn vai.

Với lối diễn của tôi, tôi chọn cách nhấn nhá ở lời thoại, câu từ chắc và thể hiện qua ánh mắt để tạo cái uy chứ không quá chú trọng ở hình thức bên ngoài".