Theo Variety, Liên hoan phim Venice lần thứ 80 (LHP Venice) mới đây thông báo trao giải Thành tựu trọn đời cho đạo diễn Liliana Cavani và nam diễn viên Lương Triều Vỹ. Giải thưởng được công bố trước 5 tháng. Sự kiện điện ảnh danh giá sẽ tổ chức từ cuối tháng 8 đến ngày 9/9.

"Tôi choáng ngợp và thấy vinh dự khi biết tin. Tôi hy vọng có thể ăn mừng giải thưởng này với tất cả những nhà làm phim mà tôi đã làm việc cùng", nam diễn viên Hong Kong Lương Triều Vỹ cho biết.

Theo HK01, Lương Triều Vỹ là diễn viên Trung Quốc đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Thành tựu trọn đời tại LHP Venice. Trước tài tử "Tâm trạng khi yêu", điện ảnh xứ Cảng thơm có đạo diễn Ngô Vũ Sâm và Hứa An Hoa nhận giải thưởng tương tự.

Thông báo trên trang cá nhân của mình, vợ Lương Triều Vỹ là nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Gia Linh hài hước chia sẻ: "Chúng mừng anh Lương, nâng ly vì mắt nhìn người của tôi".

Lương Triều Vỹ được vinh danh tại LHP Venice

Lương Triều Vỹ giành giải thưởng Thành tựu trọn đời tại LHPT Venice. (Ảnh: IT).

Lương Triều Vỹ sinh ngày 27/6/1962 tại Hồng Kông. Anh lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động và học trung học ở Hồng Kông. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình, Lương Triều Vỹ làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại di động trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Lương Triều Vỹ lần đầu tham gia bộ phim truyền hình dài tập có tên "The Duke of Mount Deer" vào năm 1984. Anh nhanh chóng nổi tiếng và được mời đóng nhiều vai hơn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1988, anh đóng vai chính trong bộ phim "People's Hero", bộ phim đã mang về cho anh Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn đột phá của Lương Triều Vỹ là trong bộ phim "Days of Being Wild" năm 1990 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Anh ấy tiếp tục hợp tác với Wong trong một số bộ phim khác, bao gồm "Chungking Express", "Happy Together" và "In the Mood for Love". Màn trình diễn của Lương Triều Vỹ trong "In the Mood for Love" đã giúp anh được giới phê bình đánh giá cao và được quốc tế công nhận.

Nam diễn viên được biết tới với tài diễn xuất. (Ảnh: IT).

Trong những năm qua, Lương Triều Vỹ đã làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng khác, bao gồm John Woo, Ang Lee và Zhang Yimou. Anh cũng đã xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood, chẳng hạn như "Lust, Caution" và "The Grandmaster."

Trong suốt sự nghiệp của mình, Leung đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có 5 Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2000, anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes với vai diễn trong "In the Mood for Love".

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh bên nhau từ năm 1989.

Ngoài công việc điện ảnh của mình, Lương Triều Vỹ còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và sân khấu. Anh được biết đến với những màn trình diễn mãnh liệt và nhiều sắc thái, cũng như khả năng khắc họa những nhân vật phức tạp và mâu thuẫn.

Lương Triều Vỹ nổi tiếng là người kín tiếng và hiếm khi trả lời phỏng vấn hay xuất hiện trước công chúng. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lưu Gia Linh và cặp đôi đã ở bên nhau từ năm 1989.