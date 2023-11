Lương Triều Vỹ, một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi giành danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Kê vào ngày 4/11/2023. Thành tựu này đã giúp anh trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu danh hiệu Tam Kim Ảnh Đế, tức là đã giành danh hiệu Ảnh đế tại ba giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ danh giá nhất gồm Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã.

Lương Triều Vỹ giành cú "ăn ba" vĩ đại

Lương Triều Vỹ nhận giải Kim Kê. Ảnh: IT.

Lương Triều Vỹ sinh vào ngày 27/6/1962 tại Hồng Kông và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình, anh đã làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại di động trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ bắt đầu vào năm 1984 khi anh tham gia bộ phim truyền hình dài tập "The Duke of Mount Deer". Anh nhanh chóng nổi tiếng và được mời đóng nhiều vai hơn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1988, anh đóng vai chính trong bộ phim "People's Hero", mang về cho anh Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn đột phá của Lương Triều Vỹ đến với bộ phim "Days of Being Wild" vào năm 1990, đạo diễn bởi Vương Gia Vệ. Anh tiếp tục hợp tác với Wong trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như "Chungking Express", "Happy Together", và "In the Mood for Love". Màn trình diễn của Lương Triều Vỹ trong "In the Mood for Love" đã giúp anh được giới phê bình đánh giá cao và được quốc tế công nhận.

Trong bộ phim "Vô Danh", Lương Triều Vỹ vào vai chủ nhiệm Hà, giám đốc cơ quan tình báo làm việc trong chế độ bù nhìn do Nhật thao túng. Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm đầu thế kỷ 20, xoay quanh cuộc kháng chiến của người dân Trung Quốc chống quân Nhật xâm lược.