Theo nguồn tin từ Sohu, Lưu Gia Linh đã rút tiền mặt hàng chục triệu HKD và bán tháo các bất động sản hạng sang, bao gồm biệt thự 73,8 triệu HKD (hơn 9 triệu USD) ở Hồng Kông, được cho là do nghi ngờ chồng ngoại tình.



Một nguồn tin tiết lộ với tờ báo rằng, Lương Triều Vỹ sở hữu biệt thự, căn hộ và xe hơi tại Tokyo và Hokkaido (Nhật Bản), thậm chí còn có người tình bí mật. Tuy nhiên, nguồn tin này không khẳng định liệu Lương Triều Vỹ và người phụ nữ này có con hay không.

Mặc dù Lưu Gia Linh đã chia sẻ ảnh chụp cùng chồng ở châu Âu vào cuối tháng 4, nhưng hiện tại cặp đôi vẫn chưa lên tiếng chính thức về tin đồn ngoại tình. Theo Sinchew, cả hai đang ở châu Âu. Cuối tháng 4, một số khán giả đã bắt gặp Lương Triều Vỹ và vợ đi dạo ở miền Nam nước Pháp. Trước đó, Lưu Gia Linh cũng chia sẻ hình ảnh cùng chồng ở thành phố Nice.

Lương Triều Vỹ vướng tin đồn ngoại tình, Lưu Gia Linh bán tháo biệt thự

Lưu Gia Linh trao giải Nam chính xuất sắc cho chồng, Lương Triều Vỹ, tại Asian Film Awards. Ảnh: QQ.

Được biết, Lương Triều Vỹ đang làm việc chủ yếu ở Đức trong những tháng qua để tham gia bộ phim "Silent Friend" của đạo diễn Ildikó Enyedi, đóng cặp với ngôi sao người Pháp Léa Seydoux.

Đây không phải là lần đầu tiên Lương Triều Vỹ vướng tin đồn phản bội vợ. Vào tháng 8/2023, truyền thông Hồng Kông xôn xao tin đồn tài tử có con riêng với Trình Tiêu - ca sĩ kém anh 36 tuổi. Tuy nhiên, Lương Triều Vỹ đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và khẳng định hôn nhân của anh với Lưu Gia Linh vẫn tốt đẹp.

Sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận và người hâm mộ mong chờ lời giải thích chính thức từ Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh.

Lương Triều Vỹ sinh vào ngày 27/6/1962 tại Hồng Kông và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình, anh đã làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại di động trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ bắt đầu vào năm 1984 khi anh tham gia bộ phim truyền hình dài tập "The Duke of Mount Deer". Anh nhanh chóng nổi tiếng và được mời đóng nhiều vai hơn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1988, anh đóng vai chính trong bộ phim "People's Hero", mang về cho anh Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn đột phá của Lương Triều Vỹ đến với bộ phim "Days of Being Wild" vào năm 1990, đạo diễn bởi Vương Gia Vệ. Anh tiếp tục hợp tác với vị đạo diễn này trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như: "Chungking Express", "Happy Together" và "In the Mood for Love". Màn trình diễn của Lương Triều Vỹ trong "In the Mood for Love" đã giúp anh được giới phê bình đánh giá cao và được quốc tế công nhận.

Lưu Gia Linh sinh năm 1965 tại Tô Châu, Trung Quốc. Là một trong những nữ diễn viên, nhà sản xuất phim và doanh nhân thành công nhất của điện ảnh Hoa ngữ, cô được mệnh danh là "Nữ hoàng nhan sắc" và "Nữ hoàng quyền lực" của Hồng Kông.



Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Gia Linh bắt đầu từ những năm 1980 với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình "Dục vọng". Sau đó, cô nhanh chóng gặt hái thành công với hàng loạt phim điện ảnh nổi tiếng như: "Lộc Đỉnh Ký", "A Phi Chính Truyện", "Thiên Long Bát Bộ", "Câu Chuyện Cảnh Sát"...

Lưu Gia Linh được biết đến với diễn xuất đa dạng, khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai diễn khác nhau, từ những cô gái thanh thuần, trong sáng đến những phụ nữ sắc sảo, quyền lực. Nhờ tài năng và nỗ lực không ngừng, cô đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực điện ảnh, bao gồm Giải Kim Tượng Hồng Kông cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngoài diễn xuất, Lưu Gia Linh còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cô là chủ tịch của nhiều công ty giải trí và bất động sản, sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Lưu Gia Linh không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công mà còn được ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp dù đã ở tuổi U60. Cô luôn giữ hình ảnh thanh lịch, sang trọng và gu thời trang đẳng cấp.