Lương Triều Vỹ tái ngộ Lưu Đức Hoa sau 20 năm thành công của phim "Tâm trạng khi yêu"

"Nếu bạn lâu rồi không thấy chúng tôi trên màn ảnh cùng nhau thì "The Goldfinger" là cơ hội để bạn trải nghiệm lại điều đó", siêu sao điện ảnh Hồng Kông Lưu Đức Hoa chia sẻ về bộ phim tội phạm mới của anh. Nam nghệ sĩ tái hợp với bạn diễn cũ Lương Triều Vỹ trong phim "Tâm trạng khi yêu".

Phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng tại nhiều khu vực Châu Á và Bắc Mỹ (bắt đầu từ ngày 30/12). Bộ phim được chờ đợi sẽ là màn biểu diễn đỉnh cao, sau 20 năm thành công của loạt phim tội phạm nổi tiếng "Vô gian đạo".

Lương Triều Vỹ đóng vai tội phạm trong "Goldfinger". Ảnh: Variety

Bộ đôi tài năng Lưu Đức Hoa - Lương Triều Vỹ không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà còn về tính chuyên nghiệp, giúp họ duy trì vị thế hàng đầu trong ngành điện ảnh suốt hơn hai thập kỷ. "Tôi cảm thấy chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong những năm qua và cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn", Lương Triều Vỹ chia sẻ.

Lương Triều Vỹ tái ngộ Lưu Đức Hoa sau 20 năm thành công "Tâm trạng khi yêu"

Đạo diễn và biên kịch của "The Goldfinger" là Trang Văn Cường, người gần đây nổi tiếng với "Phi vụ tiền giả" và loạt phim "Thiết thính phong vân", nhưng anh đã chứng tỏ sự thành công lớn từ đầu thập kỷ này với vai trò biên kịch cho "Vô gian đạo".

Bộ phim tội phạm "The Goldfinger" đưa khán giả theo chân Lưu Đức Hoa, một điều tra viên thập niên 1980 thuộc Uỷ ban Độc lập Chống Tham Nhũng (ICAC), đang cố gắng lật đổ Lương Triều Vỹ, ông trùm của Tập đoàn Carmen Century. Câu chuyện xoay quanh cuộc đua nhằm chiếm ngôi vị quyền lực trong thế giới doanh nghiệp, nơi nhân vật của Lương Triều Vỹ ban đầu xây dựng đế chế qua đánh bạc và lừa đảo kinh tế.

"The Goldfinger" mang đến kịch bản phức tạp và diễn biến nhanh. Với ngân sách đủ lớn để tái hiện bối cảnh của thập kỷ 1980, bộ phim tận dụng nhiều địa điểm sang trọng của Hồng Kông thời kỳ đó, tạo nên một không khí đậm chất cổ điển.



Sự kết hợp này đưa "The Goldfinger" vào hàng ngũ của những bộ phim "noir" Hồng Kông như "Vô gian đạo" và các tác phẩm của Đỗ Kỳ Phong và Ngô Vũ Sâm trong quá khứ. "Chủ đề về tội phạm tài chính, như trong "The Goldfinger" rất hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Đây là điều mà khán giả trên toàn thế giới đều thích thú", Lương Triều Vỹ bày tỏ.

Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa tái ngộ trong "Goldfinger". Ảnh: Variety.

Mặc dù Hồng Kông có thể không còn là trung tâm của điện ảnh châu Á như thập kỷ 1980 và 1990, nhưng các tài năng thực sự vẫn tồn tại. Lưu Đức Hoa cho biết, công nghệ khử lão hóa kỹ thuật số không được sử dụng trong phim, và ba hình tượng khác nhau của nhân vật anh được tạo ra theo kiểu cổ điển nhất, với tóc giả, trang điểm và trang phục.

Lương Triều Vỹ sinh vào ngày 27/6/1962 tại Hồng Kông và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình, anh đã làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại di động trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ bắt đầu vào năm 1984 khi anh tham gia bộ phim truyền hình dài tập "Lộc đỉnh ký". Anh nhanh chóng nổi tiếng và được mời đóng nhiều vai hơn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1988, anh đóng vai chính trong bộ phim "Anh hùng nhân dân", mang về cho anh Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn đột phá của Lương Triều Vỹ đến từ bộ phim "A Phi chính truyện" vào năm 1990, đạo diễn bởi Vương Gia Vệ. Anh tiếp tục hợp tác với Vương Gia Vệ trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như: "Trùng Khánh sâm lâm", "Xuân quang xạ tiết" và "Tâm trạng khi yêu". Màn trình diễn của Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu" đã giúp anh được giới phê bình đánh giá cao và được quốc tế công nhận.

Lưu Đức Hoa là một diễn viên Hồng Kông đa tài, anh sinh năm 1961. Với sự nghiệp bắt đầu từ những năm 1980, Lưu Đức Hoa đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu và diễn viên nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí Hồng Kông.

Với tài năng đa dạng, anh không chỉ là một ca sĩ xuất sắc với các album như "Only Know You're Unaware" và "Please Trust Me", mà còn là một diễn viên xuất sắc với nhiều vai diễn nổi tiếng trong các bộ phim như "Vô gian đạo", "Đào tỷ" và "Thập diện mai phục"...

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, Lưu Đức Hoa còn là một nhà sản xuất giải trí có ảnh hưởng, thành lập công ty "Focus Group Holdings Limited" và góp phần vào sự thành công của nhiều dự án.