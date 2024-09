Lý do 142 giáo viên, học sinh ở Lào Cai thoát nạn vụ sập nhà bán trú

Chiều ngày 13/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Mường Hum (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết: "Qua công tác đánh giá ban đầu, chúng tôi nhận thấy nhà bán trú Trường THCS và THPT số 3 có nguy cơ mất an toàn nên đã chỉ đạo anh em khẩn trương di dời 11 giáo viên và 131 học sinh ở đây đến lánh nạn ở nơi khác".

Trước đó, vào ngày 8/9, bất chấp trời mưa gió và ngập lụt, với tinh thần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, Công an xã Mường Hum đã di chuyển 11 giáo viên và 131 học sinh ra khỏi dãy nhà bán trú Trường THCS và THPT số 3 tới lánh nạn tại Trường Mầm non và Nhà văn hoá thôn Piềng Láo.

Nhờ di chuyển kịp thời, 142 giáo viên và học sinh Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã được bảo toàn tính mạng. Ảnh: Tống Huệ.

Lãnh đạo UBND xã Mường Hum thông tin thêm, sau khi di chuyển 142 giáo viên và học sinh được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì quả đồi phía sau trường đã sạt xuống gây đổ sập hoàn toàn dãy nhà bán trú. Nhờ di chuyển kịp thời mà các giáo viên và học sinh nơi đây đã bảo toàn được tính mạng.

Đến đêm ngày 12/9, nhờ nỗ lực làm việc ngày đêm của lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị doanh nghiệp, một số tuyến đường từ trung tâm huyện Bát Xát tới các xã đã được thông tuyến. Trong đó có xã Mường Hum - nơi 142 giáo viên, học sinh Trường THCS và THPT số 3 thoát nạn sập nhà bán trú đang lánh nạn. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được địa bàn để tiếp tế lương thực, thực phẩm, đưa người bị nạn đi điều trị sau 4 ngày liên tục bị cô lập.

Nhà cấp 4 bán trú với 16 phòng ở đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: Tống Huệ.

Tại huyện Bát Xát, tính đến nay, mưa lũ đã làm thiệt hại 24 trường học (trong đó có 8 trường bị thiệt hại nặng và 16 trường bị ảnh hưởng).

Có 8 trường học bị ảnh hưởng nặng do sạt lở đất, 1 phòng học chức năng bị hư hỏng, 1 trường dụng cụ học tập bị hư hỏng, 2 điểm trường bị ngập nước. Ngoài ra còn 16 trường học và điểm trường học bị đất đá tràn vào sân, tường nhà.

Đối với Trường THCS và THPT số 3 bị ảnh hưởng nặng nề với 1 nhà cấp 4 với 16 phòng ở đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Taluy dương sau khu bán trú 5 tầng sạt trượt khoảng 6.000m3 đất đá, số đất đá sạt xuống cao ngang tầng 1 nhà bán trú 5 tầng, vùi lấp nhà xe bán trú với khoảng 10 xe máy, xe điện của giáo viên và học sinh bị vùi lấp. Trạm bơm góc sân vận động gồm 3 bơm cứu hỏa bị đổ và vùi lấp hoàn toàn. Hiện, taluy dương sau khu vực nhà lớp học 4 tầng đang có vết nứt, có nguy cơ sạt lở cao.

Ở một diễn biến khác, tính đến trưa 13/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khiến 7 người mất tích. Hiện, huyện Bát Xát đang chỉ đạo và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.