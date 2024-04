Nicole Kidman, nữ diễn viên người Úc nổi tiếng vừa được vinh danh giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI Life Achievement Award) vào ngày 28/4 vừa qua. Trong bài phát biểu nhận giải, cô chia sẻ lý do thú vị về việc vì sao bản thân không theo đuổi sự nghiệp đạo diễn.



Kidman, 56 tuổi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đạo diễn mà cô đã hợp tác trong suốt sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy của mình. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận bản thân không phù hợp với vai trò đạo diễn vì "có quá nhiều ý tưởng".

"Tôi nhận ra rằng mình sẽ là một đạo diễn tồi. Đạo diễn là người phải đưa ra quyết định, mà điều đó không phải là thế mạnh của tôi", cô nói.

Lý do bất ngờ khiến Nicole Kidman không thể làm đạo diễn

Mới đây, Nicole Kidman chia sẻ lý do vì sao cô từ chối đảm nhận công việc đạo diễn: "Tôi có quá nhiều ý tưởng". Ảnh: People.

Nữ diễn viên giải thích rằng, cô thích đọc kịch bản, hỗ trợ các nghệ sĩ và giúp họ tỏa sáng hơn là đưa ra quyết định dứt khoát. Do đó, cô đã chọn tham gia sản xuất phim thay vì đạo diễn trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, Kidman cũng chia sẻ mong muốn được hỗ trợ thế hệ diễn viên trẻ tài năng ở Hollywood. "Có rất nhiều diễn viên trẻ, đầy tiềm năng và độc đáo cần được tỏa sáng. Là một nhà sản xuất có kinh nghiệm, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ họ", cô nói.

Thông qua công ty sản xuất Blossom Films của mình, Kidman đã tham gia vào nhiều dự án thành công như Big Little Lies, The Undoing, Love & Death, Nine Perfect Strangers, Special Ops: Lioness và Expats.

Trong bài phát biểu, Kidman đã dành nhiều lời cảm ơn đến các đạo diễn mà cô đã hợp tác trong suốt sự nghiệp, cũng như bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận giải thưởng danh giá AFI Life Achievement Award.

Giải thưởng AFI Life Achievement Award là một vinh dự cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Nicole Kidman, sinh ngày 20/6/1967 tại Honolulu, Hawaii, là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Úc. Nổi tiếng với nhan sắc kiều diễm, mái tóc xù bồng và đôi mắt xanh biếc hút hồn, Kidman được mệnh danh là "Thiên nga Úc" và là một trong những biểu tượng điện ảnh hàng đầu Hollywood.

Sự nghiệp diễn xuất của Kidman bắt đầu từ những năm 1980 tại quê hương Úc. Sau vai diễn đột phá trong bộ phim "Dead Calm" năm 1989, cô chuyển đến Hollywood và nhanh chóng gặt hái thành công với các tác phẩm như "Days of Thunder" (1990), "Far and Away" (1992), "Batman Forever" (1995) và "To Die For" (1995).

Năm 2001, Kidman đạt được đỉnh cao sự nghiệp với vai diễn Virginia Woolf trong bộ phim "The Hours", mang về cho cô giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tài năng qua các phim "Moulin Rouge!" (2001), "The Others" (2001), "Birth" (2004), "Australia" (2008) và "The Killing Room" (2009).

Kidman không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh mà còn gặt hái thành công trên sân khấu kịch Broadway và truyền hình. Cô đã giành được hai giải Primetime Emmy cho vai diễn trong các phim truyền hình "Big Little Lies" (2017) và "The Undoing" (2020).

Bên cạnh diễn xuất, Kidman còn là một nhà sản xuất phim thành công. Cô đã sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như: "Big Little Lies", "The Undoing", "Nine Perfect Strangers" và "Expats".

Cô từng kết hôn với tài tử Tom Cruise từ năm 1990 đến năm 2001, sau đó kết hôn với ca sĩ Keith Urban vào năm 2006. Kidman có hai con nuôi với Tom Cruise và hai con gái ruột với Keith Urban.

Với những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh, Nicole Kidman đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm: giải Oscar, giải Quả cầu vàng, giải Primetime Emmy và giải BAFTA. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên tài năng và thành công nhất mọi thời đại.