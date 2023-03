Tom Cruise phủ nhận tránh mặt vợ cũ Nicole Kidman tại Oscar 2023

Sau khi Tom Cruise vắng mặt tại lễ trao giải Oscar, một nguồn tin ẩn danh cho biết rằng, Tom Cruise không dự lễ trao giải Oscar để "tránh đụng mặt vợ cũ Nicole Kidman và người chồng hiện tại của cô", hai bên cùng muốn tránh sự khó xử diễn ra ngay trước ống kính phóng viên quốc tế.

Tại Oscar 2023, "Top Gun: Maverick" của Tom Cruise nhận 6 đề cử gồm: Phim hay nhất, thắng hạng mục Âm thanh xuất sắc. Trước đó, anh xuất hiện trong bữa tiệc chiêu đãi của Viện Hàn lâm dành cho những nghệ sĩ nhận đề cử.

Tuy nhiên, ngày 14/3, phía tài tử phủ nhận tin đồn. "Tom Cruise không đến bởi vì Nicole Kidman ở đó và ông ta không muốn chạm mặt" – nguồn tin trên tiết lộ. Thông tin này rộ lên chưa bao lâu thì những nguồn tin thân cận với Tom Cruise đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng nam diễn viên này không dự Oscar chỉ vì lịch trình làm việc bận rộn, không phải chuyện "cá nhân".

Tom Cruise phủ nhận tránh mặt vợ cũ Nicole Kidman

Tom Cruise và Nicole Kidman. (Ảnh: IT).

Cruise và Kidman ly hôn hồi năm 2001. Kể từ sau đó, hai người họ luôn có cách thu xếp lịch trình để không cùng xuất hiện tại một sự kiện, hai bên tránh "đụng mặt".

Giữa Cruise và Kidman không có "tình bạn sau ly hôn". Trong khi Kidman đôi khi vẫn chia sẻ lại về chuyện hôn nhân đã qua, Cruise tuyệt đối không nói về vợ cũ trong các cuộc phỏng vấn.

Tom Cruise và Nicole Kidman đã từng có một chuyện tình đẹp và nổi tiếng trong thập niên 1990. Họ đã gặp nhau trên phim trường của bộ phim "Days of Thunder" vào năm 1989 và đã kết hôn vào năm 1990.

Tom và Nicole là một trong những cặp đôi đình đám nhất của Hollywood trong suốt thập niên 1990. Họ đã đóng chung trong nhiều bộ phim như "Far and Away" (1992) và "Eyes Wide Shut" (1999).

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sống chung với nhau và có hai đứa con, Isabella và Connor, họ đã chia tay vào năm 2001. Lý do cho việc chia tay của hai ngôi sao này vẫn không được công bố rõ ràng.

Sau khi ly hôn, Tom Cruise đã kết hôn với Katie Holmes và có một đứa con gái tên Suri. Trong khi đó, Nicole Kidman đã kết hôn với nam diễn viên người Australia Keith Urban và có hai đứa con, Sunday và Faith.