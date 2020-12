Lý do Công an Đồng Nai điều cả trăm cảnh sát "vây" nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn

Vụ việc Công an Đồng Nai điều động nhiều lực lượng, trong đó có cảnh sát cơ động "bao vây" nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang là đề tài nóng được nhiều người quan tâm.

Nhiều người cho rằng các "lỗi" 3 nhà thuốc thuộc hệ thống Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh mắc phải chưa đến mức phải huy động lực lượng cảnh sát lớn như vậy.

Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn.

Từ những thắc mắc của người dân, Công an Đồng Nai đã có những lý giải về vụ việc này.

Cụ thể, theo đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, việc huy động nhiều lực lượng tiến hành khám xét nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn là việc hết sức bình thường của công an.

Đại tá Nhân lý giải tại thời điểm xảy ra sự việc, qua các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện một phương tiện vận chuyển hàng hóa khả nghi.

Tài xế khai số hàng hóa trên xe là của hệ thống nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn. Nhưng số hàng hóa này lại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy Công an Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét hành chính đối với hệ thống các nhà thuốc này.

Công an Đồng Nai thu giữ số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng của nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn.

Qua khám xét, công an phát hiện tại các nhà thuốc này có một số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng không có chứng từ, hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số thuốc và thực phẩm chức năng nêu trên.

Riêng việc huy động nhiều cảnh sát "vây" các nhà thuốc, đại tá Nhân cho biết: "Các nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn nằm trên đường chính, đông người qua lại, nên cần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông,... Đó là lý do chúng tôi bố trí nhiều lực lượng như cảnh sát kinh tế, cảnh sát trật tự, cơ động, cảnh sát giao thông, công an phường. Chúng tôi khẳng định đây là việc làm hoàn toàn bình thường của lực lượng công an".

Clip: Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lý giải việc kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn.

Đại tá Nhân cũng cho biết thêm đến nay, Công an tỉnh vẫn đang phối hợp với Sở Y tế Đồng Nai, các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, đặc biệt, hiện vẫn chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. "Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí sau", ông Nhân nói.