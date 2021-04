Lý do "khó đỡ" khiến Than Quảng Ninh từ chối trả lương cho cầu thủ

Trong buổi họp giữa ban lãnh đạo Than Quảng Ninh với các cầu thủ diễn ra vào sáng ngày thứ Bảy, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã hứa sẽ trả trước cho các cầu thủ 4,5 tỷ đồng để thuyết phục họ ra sân trong trận đấu với CLB Hà Nội FC.



Các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa thể nhận được tiền.

Số tiền này không thấm vào đâu so với khoản nợ hơn 90 tỷ đồng của CLB với các cầu thủ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, nó được coi như một cơn mưa giữa nắng hạn, giúp đa số cầu thủ Than Quảng Ninh vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý thi đấu.

Tuy nhiên, sau khi các cầu thủ Than Quảng Ninh ra sân chiến đấu và phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước CLB Hà Nội FC, khoản tiền này vẫn chưa được giải ngân. Trao đổi với một trụ cột (giấu tên) của Than Quảng Ninh, lý do họ chưa nhận được tiền lại đến từ chuyện "mê tín":

"Chúng tôi được thông báo là hôm nay mùng Một nên chưa được nhận tiền. Có thể lãnh đạo CLB sẽ chuyển tiền vào ngày mai".

Điều này đồng nghĩa, các cầu thủ đất Mỏ tiếp tục phải chờ ít nhất đến ngày 13-4 và hy vọng sẽ không có lý do oái oăm nào khác chặn dòng tiền chảy về với họ nữa. Cần biết rằng, 8 tháng trôi qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa nhận được đồng tiền nào từ ban lãnh đạo và con số nợ đến nay đã lên tới hơn 90 tỷ đồng.