Than Quảng Ninh: Nợ 90 tỷ đồng lương, nhà tài trợ tháo chạy và... giải thể?

1. Cuộc tháo chạy hàng loạt

Sau khi mùa giải 2020 kết thúc, Than Quảng Ninh chứng kiến hàng loạt biến động trong đội hình khi nhiều trụ cột dứt áo ra đi. Tổng cộng, đội bóng đất mỏ mất 14 cầu thủ trước thềm mùa giải 2021.

Than Quảng Ninh phải chia tay thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ trụ cột Dương Thanh Hào, Đào Nhật Minh, Nguyễn Xuân Hùng, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Văn Việt và quan trọng nhất là HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Khó khăn về tài chính khiến đội bóng này không thể giữ chân các công thần. Nhiều người trong số họ rời đi khi CLB vẫn còn nợ lương.

Trường hợp của HLV Phan Thanh Hùng cho thấy tình hình "lực bất tòng tâm" của Than Quảng Ninh. Kể cả khi các học trò lần lượt rời đi, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ ban lãnh đạo đội bóng.

Tuy nhiên, trước khi mùa giải 2021 khởi tranh, HLV Phan Thanh Hùng cuối cùng cũng chia tay CLB với lý do không phù hợp với chiến lược của CLB. Trong hoàn cảnh tiền không có, thật khó để đội bóng đất mỏ có một kế hoạch để cho HLV và cầu thủ an tâm, kể cả trong một, hai mùa giải.

2. Nhà tài trợ rút lui

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 nhà tài trợ chính của CLB Than Quảng Ninh là tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc xin dừng tài trợ và rút lui. Số tiền tại trợ từ hai đơn vị này chiếm khoảng 40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng.

Than Quảng Ninh phải "cầu cứu" UBND tỉnh nhưng cũng không có giải pháp giải quyết dứt điểm. Có thời điểm đội bóng này tưởng chừng như không thể tham dự được V.League 2021.

Đội bóng đất mỏ bước vào mùa giải trong tình hình bất ổn như vậy. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Than Quảng Ninh lại có kết quả rất ấn tượng. Họ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau HAGL.

3. Cầu thủ đình công, kêu cứu trên mạng xã hội

Chiều 31/3, một loạt trụ cột của Than Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy... quyết định ngồi trên khán đài và không tham gia tập luyện. Các cầu thủ bị nợ lương, thưởng, tiền lót tay trong 8 tháng qua, vì vậy họ buộc phải đình công để gây sức ép lên Ban lãnh đạo.

Sau đó, Sở VH-TT và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã gặp gỡ để động viên và hứa sẽ giải quyết vấn đề này nên các cầu thủ quay lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên, trước vòng 9, Mạc Hồng Quân và đồng đội "kêu cứu" đồng loạt trên mạng xã hội, tuyên bố không thi đấu nếu vấn đề nợ lương không được giải quyết.

Câu chuyện về sự khổ sở của các cầu thủ trong 8 tháng bị nợ lương cũng được chia sẻ trên truyền thông. Họ không có thu nhập từ CLB, phải đi vay hoặc nhờ vào tiền gia đình để trang trải cuộc sống.

Mạc Hồng Quân phải dùng đến tiền của vợ. Dương Văn Khoa không có tiền đóng học phí cho con, lên gặp ban lãnh đạo CLB xin giải quyết nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà vay mẹ. Đó chỉ là hai trong số những ví dụ cho thấy tình cảnh của các cầu thủ Quảng Ninh lúc này.

Các CĐV Than Quảng Ninh cũng không khỏi xót xa cho cầu thủ. Một số người đã kêu gọi đóng góp để hỗ trợ tiền bạc. Có CĐV còn trích lương hưu tặng cho các cầu thủ làm sinh hoạt phí tạm thời.

UBND tỉnh Quảng Ninh duyệt chi thưởng 500 triệu cho đội bóng, rồi mới đây, đến lượt Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng ứng tiền túi 4,5 tỷ đồng để trả 4 tháng lương cho các cầu thủ nhằm giúp họ tạm nguôi ngoai, qua đó sẵn sàng cho trận đấu với Hà Nội FC, nhưng mọi chuyện chỉ như muối bỏ bể khi số tiền nợ của CLB đến lúc này đã lên tới hơn 90 tỷ đồng.