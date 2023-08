Lý do giới trẻ không thích điện thoại Android

Theo Wall Street Journal, hầu hết thanh thiếu niên ngày nay coi điện thoại Android là công nghệ cũ và chỉ dành cho người lớn tuổi. Chẳng hạn như Abdoul Chamberlain - một nhà sáng tạo nội dung 20 tuổi - đã đăng một video vào tháng 4 với nội dung: "Giờ là năm 2023 mà bạn vẫn dùng điện thoại Android? Bạn ít nhất phải 50 tuổi rồi".

Ngoài ra, Chamberlain cho rằng chỉ những người đang làm cha mẹ hoặc người lớn tuổi mới dùng điện thoại Android, đồng thời tuyên bố sẽ từ chối nếu được ai đó tặng một chiếc, kể cả khi chúng có camera và thời lượng pin tốt hơn iPhone đến đâu.

Hầu hết thanh thiếu niên tại Mỹ coi điện thoại Android là công nghệ cũ và chỉ dành cho người lớn tuổi. Ảnh: Daisy-Daisy

Trong khi Android chiếm 71% thị phần smartphone toàn cầu, cao hơn nhiều so với mức 28% của iOS, thì tại Mỹ, iOS hiện dẫn đầu thị phần điện thoại di động với tỷ suất lợi nhuận 57% so với mức 42% của Android, theo Statcount. Ngoài ra, một khảo sát trên 7.100 thanh thiếu niên Mỹ do công ty Piper Sandler thực hiện vào năm ngoái cho thấy 87% thanh thiếu niên sở hữu một chiếc iPhone và dự định mua một chiếc iPhone khác nếu đổi điện thoại.

Sự chênh lệch lượng người dùng giữa hai hệ điều hành đã tạo ra nhiều bất đồng quan điểm trong giới trẻ. Ở trường học, những học sinh dùng điện thoại Android bị các học sinh khác chế nhạo là "người thời trung cổ" hoặc "bị phá sản". Khi nhắc đến Android, chúng sẽ liên tưởng đến công nghệ lỗi thời chỉ dành cho người lớn tuổi, bất kể các dòng điện thoại Android mới có hiện đại ra sao.

Bà Deb Harrison sống tại New York cho biết hai đứa con của bà có quan điểm khác nhau khi lựa chọn smartphone. Con gái 15 tuổi tên Kira dùng iPhone 11 vì không muốn trở nên "kỳ quặc" trong mắt bạn bè, trong khi con trai 16 tuổi tên Justice chọn chiếc Motorola One 5G chạy Android vì muốn nhận được sự chú ý khi đi ngược với đám đông. "Bạn bè chế nhạo Justice vì không dùng iPhone, nhưng thằng bé không quan tâm", bà Harrison cho biết.

Sự phân biệt giữa hai hệ điều hành trở nên rõ ràng hơn khi Apple sở hữu những tính năng độc quyền cho iPhone như AirDrop. Và khi người dùng Android nhắn tin với người dùng iPhone, tất cả các tính năng trên iMessage như gửi ảnh chất lượng cao hơn, thông báo đã đọc, đang nhập, mã hóa đầu cuối... đều không khả dụng. Tin nhắn hiển thị màu xanh lá được gửi từ thiết bị Android cũng là vấn đề khiến cộng đồng hai hệ điều hành ngày càng xa cách.

Theo nghiên cứu của Counterpoint, xu hướng mua iPhone trong giới trẻ vẫn tăng dù giá trung bình cho một chiếc iPhone đang dần cán mốc 1.000 USD, gấp gần 3 lần so với giá trung bình một thiết bị Android. Lý giải cho xu hướng trên, các chuyên gia chỉ ra nhiều yếu tố khiến giới trẻ ưa chuộng iPhone, trong đó nổi bật là tính thời thượng, giá trị sản phẩm cũng như giá trị thương hiệu của Apple.