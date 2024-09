Lý do HIEUTHUHAI bội thu giải thưởng, vượt qua Rhyder

HIEUTHUHAI trở thành quán quân "Anh trai say hi". Ảnh: Nhà sản xuất

Tối 14.9, "Anh trai say hi" công bố đội hình nhóm nhạc mang tên Best 5. HIEUTHUHAI được xướng tên ở ngôi vị quán quân.

Kết quả này được lòng phần lớn khán giả bởi HIEUTHUHAI có lượng fan đông đảo, nhiều lần làm nhóm trưởng và giữ phong độ tốt suốt chương trình.

Ngoài ra, nam rapper còn thắng giải phụ Best Leader (đội trưởng được yêu thích nhất) và giải "Màn trình diễn nhóm ấn tượng nhất" cho ca khúc "Ngáo ngơ".

HIEUTHUHAI được 20/30 phiếu bình chọn từ các đồng nghiệp để thắng giải đội trưởng được yêu thích nhất. Khi phát biểu nhận giải, anh cho biết sẽ quyên góp 50 triệu đồng tiền thưởng cá nhân của giải này để chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng lũ.

Sau đó, khi thắng giải quán quân, HIEUTHUHAI tiếp tục gửi toàn bộ tiền thưởng để san sẻ với người dân đang chịu thiệt hại sau cơn bão số 3.

Cả 4 thành viên còn lại của nhóm Best 5 là Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Isaac cũng có nghĩa cử cao đẹp là ủng hộ toàn bộ số tiền thưởng.

Nhìn lại hành trình của HIEUTHUHAI ở "Anh trai say hi", có thể thấy nam rapper luôn nổi bật, bất kể trên sân khấu hay trong trò chơi, phòng tập, phỏng vấn.

Anh là người có số lần làm đội trưởng nhiều nhất - 3 lần, và cũng chiến thắng nhiều nhất với 4 lần. Nam rapper góp mặt trong 3 ca khúc đạt top 1 YouTube Thịnh hành mảng âm nhạc là "Walk", "Kim phút kim giờ", "Ngáo ngơ".

Cái tên "đội trưởng Trần" được nhắc đến sau mỗi vòng thi cho thấy HIEUTHUHAI là một đội trưởng mạnh, khiến Anh Tú Atus cũng phải xin làm "thư ký" và Rhyder dè chừng.

Ở đêm chung kết, anh tập trung sản xuất bài hát cho nhóm, xử lý gần hết công việc để các thành viên có thể tập trung vào tiết mục solo.

Song Luân, Dương Domic, Anh Tú Atus hay nhiều thí sinh sau khi làm việc với HIEUTHUHAI đều nói rằng giọng ca 9X luôn tận tâm, hết mình vì tập thể, có tư duy âm nhạc tốt.

HIEUTHUHAI đại thắng ở “Anh trai say hi“. Ảnh: Nhà sản xuất

Càng vào sâu, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI trên mỗi sân khấu lại càng ít đi, nhưng sức hút của anh lại tăng không ngừng.

Ở tiết mục "Ngáo ngơ", anh nhường hết phần rap cho Jsol, Erik dù đó là sở trường của mình. Phần hát của HIEUTHUHAI ít ỏi, so với các tiết mục trước đó là "Love Sand" hay "Nỗi đau ngây dại".

Trong vòng thi 4, HIEUTHUHAI cũng tiết chế để Negav, Hurrykng được tỏa sáng. Nam rapper tập trung vào mục tiêu giúp đội chiến thắng và từng thành viên được tỏa sáng, hơn là chiếm hào quang cho bản thân.

Bởi lẽ, chỉ cần một màn thể hiện vừa sức, an toàn, như "Quay đi quay lại" hay "Kim phút kim giờ", HIEUTHUHAI đã có thể lọt top thịnh hành, và điểm bình chọn cá nhân luôn cao áp đảo.

Có thể vì đã có kinh nghiệm đi show dày dặn, ở chương trình, anh cho thấy là một người chơi show hay, có mảng miếng, có lăn xả, có sự lấn lướt những đồng nghiệp khác.

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999. Anh từng phát hành nhiều ca khúc và được giới trẻ yêu thích như "Không thể say", "Không phải gu", "Exit Sign", "Nghe như tình yêu"...

HIEUTHUHAI được biết đến sau khi thi King of Rap mùa 1, anh tham gia nhiều chương trình thực tế trong đó có "2 ngày 1 đêm" và được nhiều nhãn hàng hợp tác.