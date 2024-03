Lý do khiến hơn 34 triệu lao động chưa tiếp cận được với an sinh - xã hội Lý do khiến hơn 34 triệu lao động chưa tiếp cận được với an sinh - xã hội

Mới chỉ có 30% lao động trong cả nước tham gia BHXH. Đây là những lao động có hợp đồng lao động. Số còn lại chủ yếu là lao động tự do chưa thể tiếp cận được an sinh - xã hội.