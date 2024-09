Lý do khiến nhiều nhà cửa, cột điện, cột viễn thông, cây xanh ở miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 Lý do khiến nhiều nhà cửa, cột điện, cột viễn thông, cây xanh ở miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3

Theo tổng hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT), bão số 3 đã khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề về các công trình hạ tầng, diện tích sản xuất nông nghiệp phải mất nhiều thời gian khắc phục. Nguyên nhân do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh.